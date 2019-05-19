Депортація кримських татар. Як вижили?

День скорботи кримських татар. 75 років тому весь народ насильно вивезли з рідного Криму до Середньої Азії. У 2015 геноцидом визнала депортацію кримських татар Верховна Рада України. Нещодавно – дев’ятого травня – те ж саме зробив Сейм Латвії... У Росії про геноцид ані слова. У 2014 Путін реабілітував кримських татар та інші репресовані народи. Тоді – у травні 1944 – на збори людям давали лічені хвилини, і тому кримські татари брали з собою найдорожче. Тільки коли вони повернулися додому, привезли з собою саме ті речі, які встигли забрати з осель. «Крим.Реалії» — про історії сімейних реліквій, які пережили депортацію.