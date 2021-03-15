АвтоКрАЗ без рулів. Як український автовиробник втрачає завод у Криму?

Український автовиробник із Кременчука ПАТ «АвтоКрАЗ» судиться в окупованому Криму. Це підприємство володіло понад чотирма мільйонами акцій АТ «Сімферопольський завод авторулів», а три роки тому ці акції перепродали.

На цю історію, редакція Крим.Реалії натрапила у російському реєстрі судових рішень. Суть справи полягає у тому, що автозавод КрАЗ, із материкової частини України, володів частиною підприємства АТ «Сімферопольський завод авторулів», але кілька років тому, начебто без відома КрАЗа ці акції продали. Та головна «цікавинка» у тому, що Україна й більшість міжнародної спільноти не визнають приєднання Криму до Росії. А відтак судова, адміністративна чи будь-яка інша влада в цьому регіоні вважається незаконною.

АТ «Сімферопольський завод авторулів» вже рік, як не працює. В судовому процесі проходить як «третя особа». Ми знайшли контакти Андрія Руденка, директора підприємства, і він нам підтвердив, що у кременчуцького АвтоКрАЗу дійсно є офіційний представник, який судиться в окупованому Росією Криму. Однак, більше жодних подробиць, до завершення судового процесу, повідомити нам він не захотів.

У мережі фактично немає відомостей про цей завод авторулів. Проте ми знайшли документ, у якому зазначено, що АвтоКрАЗ володіє більш як чотирма мільйонами акцій цього заводу. Цей документ – це пояснення для Сімферопольського суду, датоване 2020 роком. Його укладено російською мовою і завірено печаткою українського адвоката Вадима Кізленка, який виступає арбітражним керуючим у процедурі банкрутства АвтоКрАЗа. На наше питання про автентичність знайденого нами документа, адвокат прямої відповіді не надав.

«Згідно з ч. 6 ст. 12 Кодексу України з процедур банкрутства, N 2597-VIII, 18.10.2018, арбітражному керуючому забороняється розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з його діяльністю, і використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб», – зазначив у своїй письмовій відповіді для Крим.Реалії арбітражний керуючий, розпорядник майна ПАТ «АвтоКрАЗ» Вадим Кізленко.

Ми зв’язалися і з Юрієм Космачевським, це один із відповідачів по справі. Саме з нього, по суті, й почалась ця історія.

«Історія почалася із дзвінка мого знайомого по фондовому ринку з України, який поцікавився, чи займаюся я питаннями цінних паперів в Криму? І якщо займаюся, то чи можна, щоб до мене звернулися його знайомі. Потім мені зателефонував чоловік, який назвався представником ПАТ «АвтоКрАЗ» і сказав, що в силу певних обставин, автовиробник хоче продати пакет акцій, що належать йому в одному із Сімферопольських підприємств. Також попросив знайти покупців», – розповів у коментарі Крим.Реалії відповідач по справі Юрій Космачевський.

Зі слів Юрія, він взявся за цю роботу: купив акції, і мав перепродати їх фірмі ТОВ «Успешные люди». Але угоду скасували – в цієї компанії забракло грошей. До речі, її статутний капітал лише 10 тисяч рублів. А за зазначеним у реєстрі телефонним номером цієї фірми вже немає.

Угоду оформлювали в Краснодарському реєстраційному центрі АТ «Регистратор КРЦ». Потім акції передали на бездокументарний облік у фірму ТОВ «Кастос». Де вони зберігалися в електронному вигляді.

«Ці акції зберігалися у нас певний проміжок часу. Але ця інформація конфіденційна і вона просто так не надається. З нашого боку нічого порушено не було», – відповіла телефоном у розмові з Крим.Реалії директор ТОВ «Кастос» Людмила Ямпольська.

Із матеріалів справи, ми з’ясували, що акції АТ «Сімферопольський завод авторулів», що належали ПАТ «АвтоКрАЗ», за дорученням, продав Олександр Іванов. Контактів з ним нам знайти не вдалося. Проте відомо, що акції ПАТ «АвтоКрАЗ» ця особа продавала, начебто підробивши документи.

Якщо ПАТ «АвтоКрАЗ» хоче повертати свої акції та планує звертатися до європейських інстанцій, то спочатку підприємство зобов’язане пройти кримські суди, пояснює адвокат Сергій Заєць. І це аж ніяк не легітимізує кримську владу. Міжнародна судочинна процедура вимагає повне вичерпання і використання всіх можливих засобів. З подібною практикою стикаються кіпріоти вже майже 40 років.

«Якщо ми звернемося до практики Європейського суду, яка стосується окупації північного Кіпру Туреччиною, то там приблизно так само. Європейський суд вимагає проходження судів, як правило, якщо це може бути ефективним, які діють на території північного Кіпру. Я не вважаю, що це є легітимізацією, бо звернення до судів, які розташовані на окупованій території, є обов’язковою передумовою звернення до Європейського суду. А рішення Європейського суду, в свою чергу, делегітимізація будь-яких дій чи рішень окупаційної влади вже на міжнародному рівні», – пояснив у коментарі Крим.Реалії адвокат Сергій Заєць.

Під час цього розслідування ми з’ясували, що акції Сімферопольського заводу авторулів – це не єдине майно АвтоКрАЗу в Криму. Також автовиробнику належить територія у 26 тисяч квадратних метрів. Це колишня база відпочинку «Солнечный берег» у селищі Курортне, на узбережжі Чорного моря біля підніжжя гір.

Це майно Росія теж може забрати в АвтоКрАЗа, адже згідно з російським законом про так звані «іноземні володіння» українські компанії не мають права на цю землю. Як підприємство виходитиме з цієї ситуації наразі невідомо.

Із 2018 року й до сьогодні акції заводу перепродавали вже тричі, суди тривають. Почути позицію ПАТ «АвтоКрАЗ» нам не вдалося, відповіді на наш запит, на момент публікації матеріалу, від цього підприємства, редакція Крим.Реалії так і не отримала.