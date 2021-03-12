Після обшуків в Ялті затриманий послідовник «Свідків Єгови»

Слідчий комітет Росії повідомив про затримання в окупованому Криму чергового послідовника «Свідків Єгови».

У відомстві заявили, що він є «одним із засновників осередку релігійної організації «Свідків Єгови». Чоловіка підозрюють у «фінансуванні екстремістської діяльності».

У Слідчому комітеті стверджують, що «чоловік здійснював збір коштів з громадян для забезпечення діяльності організації».

«… в Ялті проведені 13 обшуків за місцями проживання прихильників організації, в результаті яких вилучена незаконна література, комп’ютерна техніка та електронні носії, інші матеріали, що представляють інтерес для слідства», – мовиться у повідомленні.

У грудні минулого року «Європейська асоціація Свідків Єгови» повідомила, що російські силовики за 2020 рік провели 17 обшуків у їхніх представників в окупованому Криму.

У 2017 році Верховний суд Росії визнав цю церкву екстремістською організацією і заборонив її діяльність у країні. У грудні 2018 року російський лідер Володимир Путін на зустрічі з членами президентської Ради з прав людини назвав визнання єговістів екстремістами «нісенітницею», заявивши, що вони «теж християни» і переслідувати їх нема за що. Проте, за даними сайту «Свідків Єгови», на початок листопада 2020 року число обвинувачених в екстремізмі вірян перевищило 400. Багато із затриманих заявляли про тортури.