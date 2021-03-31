«Я ж не психіатр», «Крим наш», «з іноагентами не спілкуюсь» – російські зірки відреагували на кримінальну справу в Україні

19 березня 2021 року в Україні розпочали кримінальне провадження щодо 23 учасників святкового відкриття мосту через Керченську протоку. Серед тих, хто потрапив під слідство, – співаки Діма Білан та Григорій Лепс, співачки Юліанна Караулова та Пелагея, актор Дмитро Харатьян та телеведуча Марина Кім. Радіо Свобода поспілкувалося з ініціатором провадження та російськими знаменитостями.

Співали й танцювали на Кримському мосту

Ці артисти розповсюджують неправдиву інформацію, що воєнного злочину не відбулося, що Крим не окупований

23 учасникам концерту 15 травня 2018 року, чиї особи вдалося встановити, закидають незаконний в’їзд в окупований Крим та виїзд із нього. Заяву про злочин написав юрист Сергій Мокренюк. Він – учасник Євромайдану, колишній співробітник українського Міністерства з питань тимчасово окупованих територій, який тепер представляє Крайову раду українців Криму.

«Ці артисти, чітко усвідомлюючи свою пропагандистську роль, використовуючи той факт, що російське суспільство схильне до навіювань, розповсюджують неправдиву інформацію про те, що воєнного злочину не відбулося, що Крим не окупований, що все це засноване на засадах справедливості. Участь цих осіб у заходах у Криму, порушення порядку, встановленого Україною, є грубим порушенням, яке називається «злочин», – сказав він перед тим, як звернутися до прокуратури.

За незаконне відвідування окупованого півострова в Україні російським артистам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Буде встановлюватись причетність кожної особи до вчинення цього злочину. Потім їм буде повідомлено про підозру

«За процесуального керівництва прокуратури автономії було розпочате одне кримінальне провадження за фактом порушення порядку в’їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію півострова 23 російськими артистами. Буде встановлюватись причетність кожної конкретної особи до вчинення цього злочину та сформовано відповідну доказову базу. Потім їм уже буде повідомлено про підозру», – заявила речниця прокуратури АР Крим та міста Севастополя Катерина Діденко.

«Ну я ж не психіатр, я діагнози не ставлю». Реакції російських артистів

Я – громадянин Російської Федерації. Не бачу приводу це коментувати

Радіо Свобода звернулося до російських зірок, щодо яких розпочали слідство.

«Я – громадянин Російської Федерації. Не бачу приводу це коментувати», – відповів Дмитро Харатьян.

Кримській міст давно працює. А з вашим радіо нічого спільного

Яна Рудковська – продюсерка Діми Білана, Юліанни Караулової та гурту «Градуси» – також написала нам, що не коментує кримінальне провадження.

«Кримській міст давно працює. А з вашим радіо нічого спільного. З іноагентами (проєкти Радіо Свобода визнані Мін’юстом Росії «іноземними агентами» – ред.) не спілкуюсь», – відреагував співак Олег Газманов.

Рок-співачка Ольга Кормухіна надіслала нам голосове повідомлення.

Ну я ж не психіатр, я діагнози не ставлю. Мели, Іване, доки вітру стане

«Ну я ж не психіатр, я діагнози не ставлю, тим більше їх не коментую. Ну самі подумайте, ну смішно просто навіть увагу звертати на це нормальній людині. Ну що ж роздувати з цього?! Мели, Іване, доки вітру стане», – висловилась вона.

Колишня телеведуча російського «Першого каналу» Марина Кім, яка вела концерт на Керченському мосту, прокоментувала кримінальне провадження у своєму телеграм-каналі.

Концерт був. Крим наш

«Чому тільки тепер хлопці схаменулися і виступили з кримінальними справами за концерт, присвячений відкриттю Кримського мосту? Це ж було 2018 року! Чимало води з того часу збігло. А «бомбить» їх дотепер! Що ж, добре, коли хтось до тебе небайдужий. Концерт був. Крим наш», – написала телеведуча.

Чи будуть санкції?

Окрім кримської прокуратури, Крайова рада українців Криму повідомила СБУ та МЗС, що 23 російські знаменитості, вочевидь, порушили державний кордон України.

«Ми чекаємо, що СБУ запропонує Раді національної безпеки та оборони України застосувати санкції проти цих артистів. Від МЗС ми очікуємо виключно активності в роботі з міжнародною спільнотою щодо застосування санкцій», – зазначає Мокренюк.

Ми запитали міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, чи він ініціюватиме міжнародні санкції щодо російських зірок за їхній виступ на Керченському мосту.

Коли ми маємо кримінальну справу, нам тоді легше на міжнародному рівні просувати ці санкції

«У МЗС дуже жорстка політика щодо будь-яких осіб, інституцій або дій, пов'язаних з незаконною окупацією Криму Росією. Ми завжди ініціюємо санкції й на національному рівні, й на міжнародному рівні для того, щоб карати будь-яких порушників українського законодавства. І глобально «Кримська платформа», яку ми ініціюємо, теж вписується в ці зусилля. Тому, безумовно, ми будемо взаємодіяти з нашими правоохоронними органами для того, щоб досягти максимального ефекту. Коли ми маємо кримінальну справу, докази, тоді нам легше на міжнародному рівні просувати ці санкції», – заявив Кулеба.

Згідно з інформацією з Єдиного реєстру досудових розслідувань, під слідством за виступ на Керченському мосту опинилися: Альона Свиридова, Валерія, Григорій Лепс, Денис Майданов, Діма Білан, Дмитро Харатьян, Жасмін, Зара, Лариса Доліна, Марина Кім, Наталія Майданова, Олег Газманов, Олег Шаумаров, Олександр Буйнов, Олександр Маршал, Олександр Скляр, Ольга Кормухіна, Пелагея, Роман Пашков та Руслан Тагієв із гурту «Градуси», Стас П’єха, Юліанна Караулова та Юлія Волкова.

15 березня 2021 року Шевченківський районний суд Києва зобов’язав СБУ розпочати ще одне кримінальне провадження щодо 60 російських знаменитостей. Списки фігурантів двох кримінальних проваджень частково збігаються, але заяви про злочини подавали різні люди. Розслідування проти 60 зірок ініціював громадянин Ізраїлю Дім Амор.