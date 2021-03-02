Нагороджений за окупацію житель Севастополя покаявся

«Участь у «кримській весні» – помилка». Таку заяву севастополець Євген Куцарєв зробив на суді в Херсоні 19 лютого 2021 року. Під час окупації чоловік входив до складу громадського руху «Автоканал Севастополя». Ця частина так званої «самооборони» відстежувала українських військових та проукраїнських громадян. Інформацію радіозв’язком передавали російській владі, вважають слідчі прокуратури АР Крим та міста Севастополя, що розташована на материку. Під час обрання запобіжного заходу підозрюваний Євген Куцарєв визнав свою провину і розкаявся. Чоловіка взяли під варту. У чому саме його звинувачують – читайте в матеріалі.

Визнання провини

Жителю Севастополя Євгену Куцарєву 45 років. 18 лютого 2021 року він їхав із Криму в Одеську область, до тітки та двоюрідних сестер. На пункті пропуску «Каланчак» його зустріли співробітники СБУ. Наступного дня Куцарєв з адвокатом прийшов на суд у Херсоні. Під час обрання запобіжного заходу він зізнався і розкаявся, що брав участь в «кримській весні». Тричі назвав свої вчинки помилкою.

– Свою причетність до злочину, в якому підозрюєтесь, визнаєте? – запитала суддя Галина Радченко.

– Так, – відповів житель Севастополя.

– Пояснення якесь хочете надати? – уточнила вона.

Це дійсно була помилка, треба її виправляти

– Я усвідомлюю, що припустився помилки, і починаю це усвідомлювати, ось уже останні два роки намагаюся усвідомити і зрозуміти, що це була дійсно помилка, і намагаюся якось з цим далі жити. Це дійсно була помилка, і треба її виправляти, – сказав він.

Чоловіка підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Це тяжкий злочин, за який дають від п’яти до десяти років ув'язнення.

Під час так званої «кримської весни» співробітник першої міської лікарні Севастополя Куцарєв приєднався до місцевої «самооборони», за що вже в червні 2014 року отримав медаль Міноборони Росії «За повернення Криму».

Я брав участь в нічному патрулюванні міста, виловлював усіляких «відморозків»

«Ніхто не очікував, що будуть нагородження. Це перш за все гордість – те, що ми хоч чимось змогли допомогти. Мій внесок був у тому, що я збирав медикаменти для блокпостів, бо я – працівник першої міської лікарні, ми трошки допомогли медикаментами. І у тому, що я брав участь в нічному патрулюванні міста, виловлював усіляких «відморозків», – розповідав він під час нагородження російською медаллю.

«Автоканал Севастополя» та побиття журналістів

Куцарєв був учасником підрозділу під назвою «Автоканал Севастополя». Це об'єднання автолюбителів, зокрема таксистів, які координувалися за допомогою радіоканалу.

Треба вбити камеру! Телеканал «Інтер». Знищити матеріал!

7 березня 2014 року їхньою радіочастотою передали інформацію про пересування автівки з п'ятьма журналістами. Ті зняли на відео спробу штурму російськими військовими української військової частини А-2355, браму якої протаранила вантажівка.

– Треба вбити камеру!

– Просто блокуйте і тримайте, ми під’їжджаємо.

– Яка причина його зупинки?

– Телеканал «Інтер». Знищити матеріал!

За інформацією телеканалу «Інтер», українські військові перехопили ці переговори «самооборони» Севастополя.

Хлопець тримав біля мого вуха пістолет і зробив кілька погрозливих пострілів

«Нас блокують, і з усіх тих автівок вибігають озброєні люди. Вони нас витягують з автівки й починають бити. Били дуже жорстко. Хлопець тримав біля мого вуха пістолет і зробив кілька погрозливих пострілів», – згадував в інтерв'ю проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії журналіст Андрій Цаплієнко.

У квітні 2014 року, через місяць після інциденту, керівник руху «Автоканал Севастополя» Максим Мішин підтвердив, що журналістів «вели» за допомогою їхнього радіозв'язку.

«Дійсно це було передано частотою «Автоканалу», – сказав він на пресконференції.

У кримської прокуратури, розташованої на материковій частині України, поки немає доказів, що Куцарєв брав участь у нападі на журналістів.

«Слідство не володіє інформацією, чи причетна саме ця особа до подій щодо спричинення тілесних ушкоджень журналістам. Слідство триває, перевіряються всі факти», – повідомив начальник відділу прокуратури АР Крим та міста Севастополя Єгор Рєбров.

У чому підозрюють жителя Севастополя?

У нас був прямий канал зв'язку зі штабом Чорноморського флоту Росії

За версією слідчих, під час окупації Куцарєв інформував «самооборону» та російську владу про українських військових і кримчан із проукраїнськими поглядами.

«Він спочатку сприяв безпосередньому захопленню території, надалі – «референдуму», у подальшому з метою легітимізації окупації півострова там були проведені так звані «місцеві вибори». І він як член цієї організації сприяв проведенню всіх цих заходів. Він забезпечував порядок на «дільницях», щоб запобігти спробам проукраїнськи налаштованих осіб завадити «виборам», – каже прокурор Рєбров.

«У нас був прямий канал зв'язку зі штабом Чорноморського флоту Росії. Була така організація «Автоканал». Вони привезли нам радіостанції, і ми хоч налагодили зв'язок між блокпостами й обмінювалися інформацією про пересування автомобілів», – розповідав севастопольському телеканалу інший «самооборонівець», командир блокпосту «Верхньосадове» Олег Головань.

Суд заарештував Куцарєва на два місяці. Він може вийти під заставу в 181 тисячу 600 гривень, але повернутися у Крим до кінця слідства не зможе.