«Коля, допоможи! СБУ» – таке повідомлення надіслав підозрюваний у співпраці з ФСБ Росії Микола Федорян одразу після свого затримання на адміністративному кордоні Херсонської області та Криму. Він просив допомоги у командувача Нацгвардії України Миколи Балана. Командувач Нацгвардії України дружить зі «спільником ФСБ»? Заарештований кримчанин Микола Федорян не пересічний громадянин, а полковник у відставці, в минулому – заступник очільника всієї кримської міліції. Його затримали за підозрою у державній зраді. У прокуратурі кажуть, що мають докази участі Миколи Федоряна в операціях ФСБ – обшуках та арештах. Чи дійсно український полковник працював на ФСБ? Сам Микола Федорян винним себе не визнає, а справу проти себе називає політичною. Його позиція така: «Я залишався вірним Україні, не зраджував, а служив завжди їй чесно».