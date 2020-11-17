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17 листопада 2020, Київ 08:46
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Чи врятує ФСБ «свого» помічника? (відео)

Чи врятує ФСБ «свого» помічника? (відео)
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Чи врятує ФСБ «свого» помічника? (відео)

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«Коля, допоможи! СБУ» – таке повідомлення надіслав підозрюваний у співпраці з ФСБ Росії Микола Федорян одразу після свого затримання на адміністративному кордоні Херсонської області та Криму. Він просив допомоги у командувача Нацгвардії України Миколи Балана. Командувач Нацгвардії України дружить зі «спільником ФСБ»? Заарештований кримчанин Микола Федорян не пересічний громадянин, а полковник у відставці, в минулому – заступник очільника всієї кримської міліції. Його затримали за підозрою у державній зраді. У прокуратурі кажуть, що мають докази участі Миколи Федоряна в операціях ФСБ – обшуках та арештах. Чи дійсно український полковник працював на ФСБ? Сам Микола Федорян винним себе не визнає, а справу проти себе називає політичною. Його позиція така: «Я залишався вірним Україні, не зраджував, а служив завжди їй чесно».

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