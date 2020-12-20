«Тільки-но вийду – мене усунуть». Чому друг командувача Нацгвардії боїться виходити з СІЗО?

21 мільйон 185 тисяч гривень – це розмір застави для кримчанина, українського полковника у запасі Миколи Федоряна, встановленої Херсонським апеляційним судом. СБУ та кримська прокуратура підозрюють чоловіка у державній зраді. За версією слідчих, він надавав допомогу ФСБ Росії в обшуках та арештах на півострові. На материковій частині України самому Федоряну допомагав командувач Нацгвардії Микола Балан – йдеться в ухвалі суду. Нові факти про дружбу колишнього та чинного посадовців МВС та реакція Нацгвардії – у матеріалі Радіо Свобода.

«Найбезпечніше для мене місце – СІЗО»

Підозрюваному в держзраді кримчанину Миколі Федоряну передають погрози у херсонське СІЗО. Про це арештований заявив під час апеляції про обрання йому запобіжного заходу.

Тільки-но вийду на свободу – мене усунуть. Найбезпечніше місце для мене – СІЗО

«Кажуть, в'язниця чутками повниться. Мені передали в СІЗО: тільки-но вийду на свободу – мене усунуть. Тому я вважаю, що для мене найбезпечніше місце зараз – СІЗО, де адміністрація здатна забезпечити мій захист», – сказав він на суді 14 грудня 2020 року.

Федорян не назвав конкретних людей, які йому погрожують. Він відкидає усі звинувачення в державній зраді й каже, що справу проти нього сфальсифікували.

Я відмовився свідчити проти командувача Національної гвардії України

«Підставою для мого затримання (на адмінкордоні між Кримом та Херсонщиною – ред.) стала моя категорична відмова давати свідчення (СБУ – ред.) на командувача Національної гвардії України. Мене змушували говорити на камеру, що гроші (шість тисяч доларів – ред.), які в мене були – від Балана, що він передав їх до Криму», – заявив чоловік.

«У тебе з головним прикордонником нормальні стосунки?»

За словами Федоряна, вони з Миколою Баланом – давні друзі, разом починали службу на півострові. У телефоні кримчанина знайшли фото службового посвідчення командувача Нацгвардії України – йдеться в ухвалі суду про арешт Федоряна.

Чоловік звертався до Балана по допомогу, коли йому або родичам треба було перетнути адмінкордон із окупованим Кримом. Зокрема тоді, коли той був закритий у зв’язку з пандемією та інших людей не пропускали.

У тебе з головним прикордонником нормальні стосунки? Чи можна попросити, щоб пропустили?

«На першому посту КПВВ «Каланчак» Женю зупинили, кажуть, що потрібна тільки прописка в Києві. У нього договір оренди житла в Києві, українське свідоцтво про шлюб. Прикордонники кажуть, що нічого не знають. У тебе з головним прикордонником нормальні стосунки? Чи можна попросити, щоб пропустили? Дружина його вже в Києві, вона встигла до 00:00 17.03.2020, а Женя захотів мене привітати й застряг», – писав Федорян 23 березня 2020 року.

«Вже дали команду», – відповіла людина, підписана у телефонній книзі як Микола Балан.

13 грудня 2020 року Радіо Свобода надіслало запит до Нацгвардії України, спитало командувача про гроші та його допомогу Федоряну під час проходження адмінмежі. За місяць, 18 грудня, пресслужба відповіла, що в Нацгвардії про ці факти нічого не знають.

Така інформація від правоохоронних та інших органів до Національної гвардії не надходила

«В Головному управлінні Національної гвардії України відсутня будь-яка інформація із зазначених у Вашому листі питань. Крім того, така інформація від правоохоронних та інших органів до Головного управління Національної гвардії не надходила. Надання будь-яких коментарів із питань, що зазначені у Вашому листі, є недоречним», – відповіли в підрозділі українського МВС.

За що заарештували Миколу Федоряна?

Полковника Федоряна підозрюють у політичному переслідуванні кримчан. 2011 року він звільнився у запас із посади начальника міліції громадської безпеки і згодом став начальником управління транспорту в «Чорноморнафтогазі». Після окупації півострова Росія «націоналізувала» це державне українське підприємство.

За версією слідства, чоловік надавав службовий транспорт для спецоперацій ФСБ у Криму. У матеріалах суду йдеться про 12 таких фактів.

Збір автівок о 3:30 ранку біля будівлі ФСБ

«38 автівок: два автобуси для 40 осіб, три легковики для п’ятьох осіб, 25 – від 12 осіб, 8 – від 22 осіб. Збір автівок о 3:30 ранку на вулиці Франка (біля захопленої ФСБ Росії будівлі СБУ в Сімферополі – ред.)», – писав Федоряну Павло з ФСБ.

«Генеральному (директорові «Чорноморнафтогазу» – ред.) доповіли, узгодив», – відповідав він.

Ці повідомлення надіслані 2019 року, за кілька днів до обшуків у тодішнього мера Євпаторії Андрія Філонова.

Рішення суду є незаконним, воно суперечить вимогам як національного законодавства, так і практиці Європейського суду з прав людини

Апеляція у 13 разів збільшила заставу, під яку Федорян може вийти з СІЗО. Тепер це 21 мільйон 185 тисяч гривень. Адвокат Ігор Кушнеренко заявляє, що затримання його підзахисного та вилучення в нього грошей сталися з порушенням закону.

«Рішення суду є незаконним, воно суперечить вимогам як національного законодавства, так і практиці Європейського суду з прав людини. Оскільки до теперішнього часу Федорян, як і його родичі, не мали можливості внести заставу навіть у розмірі півтора мільйона, збільшення до 21 мільйона фактично унеможливлює її внесення», – сказав він Радіо Свобода.

Миколу Федоряна затримали 7 листопада 2020 року на адмінкордоні між Херсонщиною та Кримом. 9 листопада Херсонський міський суд заарештував його до 5 січня 2021 року. За статтею – державна зрада – чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Радіо Свобода готове надати слово будь-якій стороні, згаданій у цьому матеріалі.