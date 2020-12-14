Суд залишив під вартою і збільшив заставу експосадовцю МВС в Криму, якого судять за держзраду

Херсонський апеляційний суд 14 грудня залишив під арештом підозрюваного в зраді високопоставленого співробітника МВС України з Криму Миколи Федоряна, повідомляє кореспондент проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Він залишиться в слідчому ізоляторі до 5 січня 2021 року, а новий розмір застави складає 21 мільйоні 180 тисяч гривень.

Це рішення апеляційного суду набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Адвокат Федоряна Ігор Кушнеренко клопотав про м’якший запобіжний захід і зменшення раніше встановленого судом обсягу застави в 1,5 мільйона гривень.

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Прокуратура Автономної республіки Крим і Севастополя повідомляла, що 7 листопада на контрольному пункті перетину адмінкордону «Каланчак» при спробі в’їзду в анексований Крим затримали колишнього співробітника українського підприємства «Чорноморнафтогаз», якого підозрюють у «допомозі російським правоохоронцям при проведенні обшуків і затримань громадян по кримських «справах Хізб ут-Тахрір». За даними відомства, громадянину України повідомили про підозру у вчиненні державної зради (частина 1 статті 111 Кримінального кодексу України).

Під час засідання суду в Херсоні по обранню запобіжного заходу з’ясувалося, що затриманий – Микола Федорян, який до анексії працював заступником начальника Головного управління МВС України в Криму – начальником міліції громадської безпеки. Потім він перейшов на роботу в «Чорноморнафтогаз», залишившись там працювати після подій 2014 року. Сам Феодорян заявив в суді, що вину свою не визнає, і що «Україні не зраджував»