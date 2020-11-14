«Коля, допоможи! СБУ». Командувач Нацгвардії товаришує з підозрюваним у держзраді кримчанином – «помічником ФСБ»?

7 листопада 2020 року на адмінкордоні між Херсонщиною та півостровом СБУ затримала кримчанина Миколу Федоряна. Він – український полковник у запасі, співробітник захопленого Росією підприємства «Чорноморнафтогаз». Українські правоохоронці підозрюють чоловіка у співпраці з ФСБ. Він нібито причетний до політичного переслідування кримчан – обшуків та арештів. Серед постраждалих – кримські татари-мусульмани. За інформацією прокуратури АР Крим, командувач Нацгвардії України Микола Балан «надавав підозрюваному допомогу при перетині адмінмежі». Чоловіки – давні товариші. Микола Федорян усі звинувачення відкидає, а справу проти себе називає політичною.

«Коля, допоможи! СБУ», – це повідомлення кримчанин Микола Федорян надіслав другові командувачу Нацгвардії України Миколі Балану під час свого затримання на контрольному пункті «Каланчак», що між Херсонщиною та Кримом. Листування з телефона зачитали під час судового засідання 9 листопада 2020 року.

Хто такий Микола Федорян?

Микола Федорян – кримчанин, полковник у запасі. 30 років відслужив в органах внутрішніх справ, спочатку – в радянських, потім – в українських. 2011 року пішов на пенсію з посади заступника начальника Головного управління МВС України в АР Крим, начальника міліції громадської безпеки. Має три вищі освіти, звання заслуженого юриста Криму, подяки й нагороди Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.

Кримські журналісти пам’ятають його за роботою під час мітингів. Федорян – один з тих, хто на початку російської анексії, вранці 27 лютого 2014 року, повідомив медіа про захоплення будівель Верховної Ради та Ради Міністрів Криму.

Надавав допомогу окупаційним правоохоронцям при проведенні численних незаконних обшуків і затримань громадян

З 2012 року до свого затримання Федорян обіймав посаду начальника управління транспорту та авіації в українській державній компанії «Чорноморнафтогаз». Після анексії Росія «націоналізувала» це підприємство й захопила бурові платформи на шельфі Чорного моря. Тепер ці вежі охороняють снайпери. За версією СБУ та прокуратури АР Крим і міста Севастополя, Федорян «систематично надавав допомогу окупаційним правоохоронцям при проведенні численних незаконних обшуків і затримань громадян у так званих справах «Хізб ут-Тахрір». Йдеться про обшуки та арешти кримських татар-мусульман.

Зв’язки з командувачем Нацгвардії України Миколою Баланом

На суді щодо обрання запобіжного заходу прокурор попросив заборонити Федоряну контактувати з командувачем Нацгвардії України. Радіо Свобода наводить діалог начальника відділу прокуратури АР Крим та міста Севастополя Єгора Реброва та судді Херсонського міського суду Дмитра Гонтаря.

Прокурор: Окремо прошу покласти (на Федоряна – ред.) обов’язок не спілкуватись з Баланом Миколою Івановичем, який є його знайомим та є командувачем Національної гвардії України.

Суддя: А він є співучасником у даному кримінальному провадженні?

П.: Він є одним зі зв’язків підозрюваного на материковій території (України – ред.).

Балан допомагав підозрюваному при перетині адмінмежі й надавав особливу інформацію

С.: А яким чином відбувалося це спілкування?

П.: Саме він надавав допомогу підозрюваному при перетині адмінмежі й надавав особливу інформацію.

С.: Є відомості про те, що вказана особа (Микола Балан – ред.) є співучасником чи свідком вказаних подій?

П.: Так, відповідно до доданих матеріалів та листування, він є щонайменше свідком цих подій. Є листування з цією особою, під час якого він дає консультації про проходження адмінмежі. І Федорян звертається до нього по допомогу під час затримання співробітниками СБУ.

Федорян заявив на суді, що в нього незаконно вилучили телефон. За словами кримчанина, йому погрожували й вимагали зізнатися, що він віз у Крим гроші від українського військового високопосадовця. Із собою у Федоряна було понад три тисячі гривень, 41 тисяча рублів та шість тисяч доларів.

В СБУ вимагали, щоб я заявив, що ці гроші належать одному з керівників силових структур України

«З погрозами вимагали надати інформацію, що ганьбить керівника однієї з силових структур України. Співробітники Служби безпеки України вимагали, щоб я заявив на камеру, що ці гроші належать одному з керівників силових структур України, які нібито той передає конкретній особі у Крим. Я відмовився це зробити», – сказав Федорян під час засідання.

Радіо Свобода надає СБУ можливість висловитися щодо свідчень Миколи Федоряна.

Колишній міліціонер розповів, що разом з Миколою Баланом починав службу в Судаку, вони дружили родинами й «ніколи не розмовляли про якісь службові справи».

В есемесці написано: «Коля, помоги! СБУ»

– Тільки тут в есемесці написано: «Коля, помоги! СБУ», – процитував суддя російською.

– А що робити?! До кого мені тут звертатися?! – відреагував Федорян.

Радіо Свобода надіслало запит командувачу Нацгвардії України Миколі Балану з проханням розповісти про його зв’язки з Миколою Федоряном, але не отримало відповіді на момент публікації матеріалу.

У чому саме звинувачують відставного українського полковника?

За версією українських прокурорів, Федорян допомагав ФСБ обшукувати й арештовувати кримчан, і тим самим нашкодив Україні.

Надавав ФСБ автотранспорт для проведення обшуків та затримань політичних активістів у Криму

«Має стійкі зв’язки з ФСБ, систематично надає допомогу цій організації. Надавав ФСБ автотранспорт підприємства, на якому працює, для проведення обшуків та інших незаконних оперативних акцій, затримань політичних активістів на території Криму», – сказав на суді прокурор Єгор Ребров.

Відставний міліціонер визнав, що двоє співробітників ФСБ зверталися до нього по робочий транспорт для проведення слідчо-оперативних дій.

Цим транспортом затримували не лише громадян України. Затримували і громадян Росії, і співробітників поліції, і мера Євпаторії

«Я цих співробітників в очі не бачив. Мені мій керівник дав номери телефонів та команду надавати транспорт підприємства. Це не мій особистий транспорт. Ним затримували не лише громадян України. Наскільки мені відомо, затримували і громадян Росії, і співробітників поліції, які скоїли злочини, і мера Євпаторії», – заявив Федорян.

Ні на сайті «Чорноморнафтогазу», ні в російському реєстрі юридичних осіб не вказано, що компанія надає послуги ФСБ.

Родина Різи Омерова. Епізод у справі полковника Федоряна

10 червня 2019 року ФСБ затримала кримського татарина Різу Омерова. Його звинуватили в участі в забороненій у Росії організації Хізб ут-Тахрір (в Україні вона працює легально). Радіо Свобода перевірило у базі російської державтоінспекції мікроавтобус, яким силовики відвозили чоловіка.

З 2015 року білий Mercedes з номерами А 048 ХК 82 належить «Чорноморнафтогазу».

Різа Омеров понад рік перебуває за ґратами. На волі у нього залишились дружина та четверо синів – від одного до восьми років. Молодший народився вже після арешту батька.

За словами прокурора Єгора Реброва, кримська прокуратура у Києві встановила три факти, в яких підозрюють Миколу Федоряна. Правоохоронці оприлюднили листування арештованого, де йому дякує за транспорт імовірний співробітник ФСБ.

Я Україні не зраджував, а завжди їй чесно служив

Федорян не визнає себе винним, а справу проти себе називає політичною.

«Я знаю для себе, що я Україні не зраджував, а завжди їй чесно служив», – сказав він.

Суд арештував полковника до 5 січня 2021 року. Він може вийти із СІЗО під заставу в півтора мільйона гривень. За статтею «Державна зрада» йому загрожує від 12 до 15 років тюрми. Після затримання Микола Федорян оголосив голодування, але у СІЗО від нього відмовився.

Радіо Свобода готово надати слово будь-якій стороні, згаданій у цьому матеріалі.