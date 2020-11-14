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14 листопада 2020, Київ 19:49
Політика

«Коля, допоможи! СБУ». Командувач Нацгвардії товаришує з підозрюваним у держзраді кримчанином – «помічником ФСБ»?

Фотоколаж

7 листопада 2020 року на адмінкордоні між Херсонщиною та півостровом СБУ затримала кримчанина Миколу Федоряна. Він – український полковник у запасі, співробітник захопленого Росією підприємства «Чорноморнафтогаз». Українські правоохоронці підозрюють чоловіка у співпраці з ФСБ. Він нібито причетний до політичного переслідування кримчан – обшуків та арештів. Серед постраждалих – кримські татари-мусульмани. За інформацією прокуратури АР Крим, командувач Нацгвардії України Микола Балан «надавав підозрюваному допомогу при перетині адмінмежі». Чоловіки – давні товариші. Микола Федорян усі звинувачення відкидає, а справу проти себе називає політичною.

«Коля, допоможи! СБУ», – це повідомлення кримчанин Микола Федорян надіслав другові командувачу Нацгвардії України Миколі Балану під час свого затримання на контрольному пункті «Каланчак», що між Херсонщиною та Кримом. Листування з телефона зачитали під час судового засідання 9 листопада 2020 року.

Хто такий Микола Федорян?

Микола Федорян – кримчанин, полковник у запасі. 30 років відслужив в органах внутрішніх справ, спочатку – в радянських, потім – в українських. 2011 року пішов на пенсію з посади заступника начальника Головного управління МВС України в АР Крим, начальника міліції громадської безпеки. Має три вищі освіти, звання заслуженого юриста Криму, подяки й нагороди Верховної Ради та Кабінету Міністрів України.

Кримські журналісти пам’ятають його за роботою під час мітингів. Федорян – один з тих, хто на початку російської анексії, вранці 27 лютого 2014 року, повідомив медіа про захоплення будівель Верховної Ради та Ради Міністрів Криму.

Фотоколаж. Микола Федорян, арештований за підозрою у державній зраді полковник у запасі
Фотоколаж. Микола Федорян, арештований за підозрою у державній зраді полковник у запасі
Надавав допомогу окупаційним правоохоронцям при проведенні численних незаконних обшуків і затримань громадян
Прокуратура АР Крим

З 2012 року до свого затримання Федорян обіймав посаду начальника управління транспорту та авіації в українській державній компанії «Чорноморнафтогаз». Після анексії Росія «націоналізувала» це підприємство й захопила бурові платформи на шельфі Чорного моря. Тепер ці вежі охороняють снайпери. За версією СБУ та прокуратури АР Крим і міста Севастополя, Федорян «систематично надавав допомогу окупаційним правоохоронцям при проведенні численних незаконних обшуків і затримань громадян у так званих справах «Хізб ут-Тахрір». Йдеться про обшуки та арешти кримських татар-мусульман.

Зв’язки з командувачем Нацгвардії України Миколою Баланом

На суді щодо обрання запобіжного заходу прокурор попросив заборонити Федоряну контактувати з командувачем Нацгвардії України. Радіо Свобода наводить діалог начальника відділу прокуратури АР Крим та міста Севастополя Єгора Реброва та судді Херсонського міського суду Дмитра Гонтаря.

Прокурор: Окремо прошу покласти (на Федоряна – ред.) обов’язок не спілкуватись з Баланом Миколою Івановичем, який є його знайомим та є командувачем Національної гвардії України.

Прокурор Єгор Ребров (ліворуч) та суддя Дмитро Гонтар (праворуч) на засіданні Херсонського міського суду. 9 листопада 2020 року.
Прокурор Єгор Ребров (ліворуч) та суддя Дмитро Гонтар (праворуч) на засіданні Херсонського міського суду. 9 листопада 2020 року.

Суддя: А він є співучасником у даному кримінальному провадженні?

П.: Він є одним зі зв’язків підозрюваного на материковій території (України – ред.).

Балан допомагав підозрюваному при перетині адмінмежі й надавав особливу інформацію
Єгор Ребров

С.: А яким чином відбувалося це спілкування?

П.: Саме він надавав допомогу підозрюваному при перетині адмінмежі й надавав особливу інформацію.

С.: Є відомості про те, що вказана особа (Микола Балан – ред.) є співучасником чи свідком вказаних подій?

П.: Так, відповідно до доданих матеріалів та листування, він є щонайменше свідком цих подій. Є листування з цією особою, під час якого він дає консультації про проходження адмінмежі. І Федорян звертається до нього по допомогу під час затримання співробітниками СБУ.

Микола Балан, командувач Нацгвардії України
Микола Балан, командувач Нацгвардії України

Федорян заявив на суді, що в нього незаконно вилучили телефон. За словами кримчанина, йому погрожували й вимагали зізнатися, що він віз у Крим гроші від українського військового високопосадовця. Із собою у Федоряна було понад три тисячі гривень, 41 тисяча рублів та шість тисяч доларів.

В СБУ вимагали, щоб я заявив, що ці гроші належать одному з керівників силових структур України
Микола Федорян

«З погрозами вимагали надати інформацію, що ганьбить керівника однієї з силових структур України. Співробітники Служби безпеки України вимагали, щоб я заявив на камеру, що ці гроші належать одному з керівників силових структур України, які нібито той передає конкретній особі у Крим. Я відмовився це зробити», – сказав Федорян під час засідання.

Радіо Свобода надає СБУ можливість висловитися щодо свідчень Миколи Федоряна.

Підозрюваний у держзраді Микола Федорян на суді щодо обрання запобіжного заходу. Херсон, 9 листопада 2020 року
Підозрюваний у держзраді Микола Федорян на суді щодо обрання запобіжного заходу. Херсон, 9 листопада 2020 року

Колишній міліціонер розповів, що разом з Миколою Баланом починав службу в Судаку, вони дружили родинами й «ніколи не розмовляли про якісь службові справи».

В есемесці написано: «Коля, помоги! СБУ»
Дмитро Гонтар

– Тільки тут в есемесці написано: «Коля, помоги! СБУ», – процитував суддя російською.

– А що робити?! До кого мені тут звертатися?! – відреагував Федорян.

Радіо Свобода надіслало запит командувачу Нацгвардії України Миколі Балану з проханням розповісти про його зв’язки з Миколою Федоряном, але не отримало відповіді на момент публікації матеріалу.

У чому саме звинувачують відставного українського полковника?

За версією українських прокурорів, Федорян допомагав ФСБ обшукувати й арештовувати кримчан, і тим самим нашкодив Україні.

Надавав ФСБ автотранспорт для проведення обшуків та затримань політичних активістів у Криму
Єгор Ребров

«Має стійкі зв’язки з ФСБ, систематично надає допомогу цій організації. Надавав ФСБ автотранспорт підприємства, на якому працює, для проведення обшуків та інших незаконних оперативних акцій, затримань політичних активістів на території Криму», – сказав на суді прокурор Єгор Ребров.

Відставний міліціонер визнав, що двоє співробітників ФСБ зверталися до нього по робочий транспорт для проведення слідчо-оперативних дій.

Цим транспортом затримували не лише громадян України. Затримували і громадян Росії, і співробітників поліції, і мера Євпаторії
Микола Федорян

«Я цих співробітників в очі не бачив. Мені мій керівник дав номери телефонів та команду надавати транспорт підприємства. Це не мій особистий транспорт. Ним затримували не лише громадян України. Наскільки мені відомо, затримували і громадян Росії, і співробітників поліції, які скоїли злочини, і мера Євпаторії», – заявив Федорян.

Ні на сайті «Чорноморнафтогазу», ні в російському реєстрі юридичних осіб не вказано, що компанія надає послуги ФСБ.

Родина Різи Омерова. Епізод у справі полковника Федоряна

10 червня 2019 року ФСБ затримала кримського татарина Різу Омерова. Його звинуватили в участі в забороненій у Росії організації Хізб ут-Тахрір (в Україні вона працює легально). Радіо Свобода перевірило у базі російської державтоінспекції мікроавтобус, яким силовики відвозили чоловіка.

Мікроавтобус, яким ФСБ увозила затриманого Різу Омерова
Мікроавтобус, яким ФСБ увозила затриманого Різу Омерова

З 2015 року білий Mercedes з номерами А 048 ХК 82 належить «Чорноморнафтогазу».

Різа Омеров понад рік перебуває за ґратами. На волі у нього залишились дружина та четверо синів – від одного до восьми років. Молодший народився вже після арешту батька.

Різа Омеров із дружиною Севіль та синами
Різа Омеров із дружиною Севіль та синами

За словами прокурора Єгора Реброва, кримська прокуратура у Києві встановила три факти, в яких підозрюють Миколу Федоряна. Правоохоронці оприлюднили листування арештованого, де йому дякує за транспорт імовірний співробітник ФСБ.

У прокуратурі АР Крим стверджують, що на фото – листування Федоряна зі співробітником ФСБ
У прокуратурі АР Крим стверджують, що на фото – листування Федоряна зі співробітником ФСБ
Я Україні не зраджував, а завжди їй чесно служив
Микола Федорян

Федорян не визнає себе винним, а справу проти себе називає політичною.

«Я знаю для себе, що я Україні не зраджував, а завжди їй чесно служив», – сказав він.

Суд арештував полковника до 5 січня 2021 року. Він може вийти із СІЗО під заставу в півтора мільйона гривень. За статтею «Державна зрада» йому загрожує від 12 до 15 років тюрми. Після затримання Микола Федорян оголосив голодування, але у СІЗО від нього відмовився.

Радіо Свобода готово надати слово будь-якій стороні, згаданій у цьому матеріалі.

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