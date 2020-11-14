Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
14 листопада 2020, Київ 13:43
Відео

Як український полковник «працював на ФСБ» | Крим.Реалії

Як український полковник «працював на ФСБ» | Крим.Реалії
Embed
Як український полковник «працював на ФСБ» | Крим.Реалії

No media source currently available

0:00 0:26:49 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Як український полковник «працював на ФСБ»? СБУ затримала кримчанина, якого підозрюють у співпраці з ФСБ. І це не пересічний громадянин, а полковник у відставці, у минулому – заступник очільника всієї кримської міліції – Федорян Микола Аурелович. Кримчанина заарештували за підозрою у державній зраді. У прокуратурі кажуть, що мають докази його участі в операціях ФСБ, під час яких проводили обшуки й арешти.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG