Як український полковник «працював на ФСБ» | Крим.Реалії
Як український полковник «працював на ФСБ»? СБУ затримала кримчанина, якого підозрюють у співпраці з ФСБ. І це не пересічний громадянин, а полковник у відставці, у минулому – заступник очільника всієї кримської міліції – Федорян Микола Аурелович. Кримчанина заарештували за підозрою у державній зраді. У прокуратурі кажуть, що мають докази його участі в операціях ФСБ, під час яких проводили обшуки й арешти.
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