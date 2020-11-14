Як український полковник «працював на ФСБ» | Крим.Реалії

Як український полковник «працював на ФСБ»? СБУ затримала кримчанина, якого підозрюють у співпраці з ФСБ. І це не пересічний громадянин, а полковник у відставці, у минулому – заступник очільника всієї кримської міліції – Федорян Микола Аурелович. Кримчанина заарештували за підозрою у державній зраді. У прокуратурі кажуть, що мають докази його участі в операціях ФСБ, під час яких проводили обшуки й арешти.