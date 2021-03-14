Зимова олімпіада в Криму? Кому вигідно будувати льодові палаци в Севастополі?

Севастополь стане на ковзани? У місті на півдні Криму планують побудувати одразу три льодових палаци. Не звичайні ковзанки, їх у Севастополі теж вистачає, а справжні арени для професійних занять спортом. На ці об’єкти витратять мільярди рублів, а їхнє будівництво вже супроводжується скандалами. Звідки в окупаційної влади любов до ковзанів? І кому вигідно, щоб південний Севастополь став столицею зимових видів спорту?

Чому кримчан не запитали?

Будмайданчик на вулиці Генерала Мельника у Севастополі огороджений і охороняється. Техніки небагато, копають котлован. Крим.Реалії запитали мешканців житлового комплексу поруч, як вони ставляться до будівництва льодового палацу і чи варто було проводити громадські слухання з цього питання?

Якщо обирати між спортивним комплексом і льодовим палацом, то тут потрібно думати, звичайно.

«Я – за. Класно, льодовий палац. Ну, хто тут живе, всі за. Але, якщо обирати між спортивним комплексом і льодовим палацом, то тут потрібно думати, звичайно».

«​Дуже добре, дуже. Все робиться для людей, в першу чергу»​.

«Сто людей – сто думок, тому я думаю льодовий палац добре буде. Спортивний комплекс у нас є на «Мусоні». Там, знаю, дітки займаються хореографією, баскетболом і волейболом, а ось палацу льодового, як такого, у нас немає».

«Ставлення гарне, роблять для дітей, щоб займалися спортом. Чому б і ні? Ковзанки так, їх вже будують у декількох місцях міста. А таких, як-би, ФОКів (ФОК – фізкультурно-оздоровчий комплекс), щоб усіма видами спорту можна було займатися, звичайно, було б краще».

Ну, можливо, треба було провести опитування.

«Добре, позитивно. Скільки людей, стільки й думок, як би. Ну, можливо, треба було провести опитування. Тому що, ось живемо в будинку і у всіх своя думка. Деякі обурюються, що собаки гавкають».

Але запитувати громадян, чи потрібна їм професійна льодова арена, за російським законодавством, не обов’язково.

«Чинним законодавством проведення процедури громадських слухань для отримання дозволу на будівництво не передбачено. Земельна ділянка була сформована ще в 2017–2018 роках. Відомості про те, чи відбувалися публічні слухання відсутні», – пояснює в.о. директора Департамента архітектури і містобудівництва Севастополя, підконтрольний Кремлю, Максим Жукалов.

Льодовий палац перекриває дорогу і будується на газовій мережі

У жителів приватних будинків, розташованих впритул до будівництва, ставлення до льодової арени геть інше. Торік вони вийшли на протест. Будівельники перекрили людям єдину дорогу.

Під'їзду не буде. Ось саме в наші ворота під'їзду немає, взагалі.

«Під'їзду не буде. Ось саме в наші ворота під'їзду немає, взагалі. Тобто, вигрібні ями, машини невідкладної допомоги, у нас неповнолітні діти, тобто, ніяк. У нас з того боку все в будинках», – скаржиться жителька вулиці Генерала Мельника у Севастополі Дарина Трішина.

Чиновники з департаменту капітального будівництва Севастополя, призначені Кремлем, з проблемою розібралися. Пообіцяли надати доступ до ґрунтовки на час будівництва ковзанки.

«Нас не влаштовує, що це вони сказали: «Ми дамо вам дозвіл, щоб ви їздили». Не потрібен нам дозвіл. Нам потрібно, щоб вона була не землею льодового палацу, а громадської дорогою», – каже жителька вулиці Генерала Мельника у Севастополі Людмила Ушакова.

Але чия буде дорога, коли будівництво льодового палацу завершиться?

Питання дороги зависло у повітрі. Вона, по ідеї, як вони кажуть, належить території льодового палацу

«Питання дороги зависло у повітрі. Вона, по ідеї, як вони кажуть, належить території льодового палацу», – розповідає жителька вулиці Генерала Мельника у Севастополі Наталя Паленичка.

Будівництво льодового палацу не згорнули навіть після того, як, майже, на добу без газу залишилося більше 100 будинків в Севастополі. У грудні витік газу помітили на місці будівництва. З’ясувалося, льодовий палац зводять на газовій мережі.

«Виключають пошкодження будівельною технікою фахівці. Це зношення, тому що труба була прокладена в 60-х роках», – переконує, призначений Кремлем, заступник губернатора Севастополя Микола Жигулін.

За статистикою управління у справах молоді і спорту Севастополя, підконтрольного Росії, базовими в місті є 15 видів спорту: вітрильний, велосипедний, плавання, скелелазіння, футбол та інші. Хокею чи фігурного катання в переліку немає. Але, за російською федеральною програмою, в Севастополі потрібно будувати льодові палаци.

Анацький пов’язаний з будівельної компанією «Консоль», яку заснував Володимир Константинов

«Льодовий каток загальною площею 10 тисяч квадратних метрів буде оснащений льодовою ареною 60 на 30 метрів, хореографічним залом, залом спеціальної технічної підготовки, кабінетами масажу, реабілітаційного центру», – розповідає Ілларіон Гапіцонов, директор Департамента капітального будівництва Севастополя, призначеної Кремлем.

Хто будує льодові арени в Севастополі?

Хто ж будує арену, яка, за нормами, не дуже й потрібна севастопольцям. На паспорті об’єкту вказано – ТОВ «Асгард». З відкритих джерел відомо, засновник і директор підприємства Ігор Анацький.

Анацький та його компанія будують ще два льодових палаци у Севастополі. Ця ж фірма реконструювала набережну Сімферополя на річці Салгир.

Анацький пов’язаний з будівельної компанією «Консоль», яку заснував Володимир Константинов – нині, глава парламенту Криму, призначений Кремлем. 2006 року видання «Слава Севастополя» називає Анацького директором одного з підрозділів «Консолі», а Константинова президентом компанії.

Константинов жодного разу не зміг сказати, кому ж він продав або якимось чином делегував цю компанію «Консоль»

«Володимир Константинов неодноразово говорив, що він не володіє компанією «Консоль», але в той же час, він жодного разу не зміг сказати, кому ж він продав або якимось чином делегував цю компанію. Ніколи він не відповідав на це запитання. Завжди він уникав відповіді. Коли ми його притискали, він, буквально, був такий випадок, що він ховався від нас в туалеті», – розповів журналіст із Криму Сергій Мокрушин, він займається цією темою, відколи працював у Криму.

2014 року «Консоль» Льодовий палац на вулиці Генерала Мельника обійдеться у 1 мільярд 182 мільйони рублів мала здати офіцерам української армії житло в Сімферополі. Але не зробила цього, навіть попри рішення господарського суду.

«Я приходжу перед самим новим роком, кажу: «Володимир Андрійович, от рішення, тому подібне, ви ж, як кажуть, господар цієї фірми «Консоль». Він посміхається і каже: «А я не знаю, як його виконувати». Тому що в нього ситуація була дуже критична з законом. Того часу. Йому або в тюрму, або йти на…Там в нього були якісь проблеми з його будівельним бізнесом», – розповів в ексклюзивному інтерв’ю Крим.Реалії екс-командувач ВМС України Ігор Воронченко.

Зв’язок Константинова з фірмою «Консоль» простежується дотепер. За документами, у «Консолі» дві компанії-засновниці.

«Інший засновник у компанії «Консоль–Буд ЛТД» – товариство з обмеженою відповідальністю, забудовник «Кримкомплекс». І його єдиний засновник, Константинов Олег Володимирович, – це син Володимира Константинова і він же депутат Ялтинської окупаційного міської ради Криму першого скликання», – каже журналіст із Криму Сергій Мокрушин.

Константинов-молодший має депутатську приймальню. Вислуховує громадян в офісі компанії «Консоль» у Ялті. Саме так вказано на офіційному сайті Ялтинської міської ради, призначеної Кремлем. Ми надіслали запити обом Константиновим, запитали, чи, дійсно, вони, досі, пов’язані з будівельною компанією «Консоль», але відповіді немає.

Льодовий палац на вулиці Генерала Мельника обійдеться у 1 мільярд 182 мільйони рублів. Це майже 16 мільйонів доларів. За ці ж гроші можна побудувати сміттєсортувальний завод, хлібзавод, 37 заправок, чи капітально відремонтувати майже 600 кілометрів автодоріг.