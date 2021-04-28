Росія висилає дипломатів Естонії, Литви і Латвії

Росія висилає дипломатів із Естонії, Латвії та Литви у відповідь на висилку співробітників російських посольств із цих країн, повідомляє російська інформагенція ТАСС.

З посольства Литви вишлють двох дипломатів, а з посольств Латвії та Естонії по одному. Міністерство закордонних справ Росії стверджує, що це робиться на основі принципу взаємності. Дипломати мають залишити країну впродовж семи днів.

Раніше посли Литви, Латвії та Естонії були викликані до МЗС Росії. 23 квітня країни Балтії оголосили, що висилають російських дипломатів. Литва вислала двох співробітників російського посольства, Латвія і Естонія – по одному. Рішення ухвалене, як ідеться в заявах зовнішньополітичних відомств трьох країн, на знак солідарності з Чехією в зв’язку з «незаконною діяльністю російських розвідувальних служб» у цій країні.

Дипломатичний конфлікт між Росією та Чехією розпочався після того, як влада цієї країни заявила про причетність співробітників російської військової розвідки до вибухів боєприпас

ів на складі в Врбетицях у 2014 році, тоді загинули дві людини. Чехія вислала з країни 18 співробітників російського посольства, які були названі агентами спецслужб, а після висилки Росією 20 співробітників чеського посольства в Москві заявила про намір зрівняти число співробітників посольств двох країн. Російська влада з цим погодилася. Це означає, що до кінця травня Прагу залишать ще десятки російських дипломатів і співробітників посольства.