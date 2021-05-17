Влада Росії заборонила в’їзд до Криму фігурантові «справи Сенцова» Чирнію

Засудженому в Росії за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму фігуранту «справи Сенцова» Олексію Чирнію, який після звільнення з російської колонії повернувся в Україну, російська влада на довічно заборонила в’їзд на Кримський півострів.

Відповідне повідомлення кримчанин отримав після виходу з російської колонії, коли його депортували в Україну. Документ Чирній показав проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії, зазначивши, що хотів би побачити батьків, але поки Крим під російським контролем – це неможливо. Тому, швидше за все, за його словами, спілкуватися, як і останні сім років, будуть телефоном і листами.

«Просити їх приїхати не буду, тому що знаю – не приїдуть. Мама, напевно, не зможе через здоров’я, а батько – з ідейних міркувань», – зазначив Чирній.

Із виправної колонії суворого режиму в Батайську Ростовської області Росії Олексія Чирнія звільнили 7 травня. На виході його зустрічали батьки. Але російські силовики не дали рідним поспілкуватися і поспішно видворили кримчанина з Росії.

Мати Чирнія відмовилася давати коментарі журналістам. Три роки тому в інтерв’ю Крим.Реалії вона зізналася, що з сином має різні політичні погляди і дуже непрості стосунки.

Кримчанина Олексія Чирнія затримали навесні 2014-го року російські силовики і судили за обвинуваченнями в організації терактів на півострові разом із українським кінорежисером Олегом Сенцовим, фотографом Геннадієм Афанасьєвим та активістом Олександром Кольченком. Чирній уклав угоду зі слідством і дав свідчення у цій справі, його засудили до семи років позбавлення волі.