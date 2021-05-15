«У протигаз задували тютюновий дим, щоб задихався»: засуджений Росією «у справі Сенцова» Чирній повернувся в Україну

В Україну, після семи років ув’язнення, повернувся останній фігурант так званої «справи Сенцова» – Олексій Чирній. Його, ще в травні 2014-го, під час окупації Криму затримала ФСБ Росії і звинуватила у підготовці теракту.

Із Олексієм Чернієм ми зустрілися в одному з парків у передмісті Києва. На зустріч він йшов впевненою ходою, через плече звисав чорний наплічник. Зовні, він майже не змінився у порівнянні з тими фото, які були зроблені до 2014 року. Про своє ув’язнення розповідає стримано і спокійно.

Говорили мені – «Крым наш». Я відповідав їм, що ми повернемо все назад

«Адміністрація колоній намагалася мене провокувати, особливо в останньому місці утримування, в Батайську (під Ростовом-на- Дону – ред.). Говорили мені – «Крым наш». Я відповідав їм, що ми повернемо все назад. За що й потрапляв у ШИЗО (штрафний ізолятор, яки вирізняється важкими умовами утримання – ред.). Але більшість в’язнів ставилися до мене адекватно. Особливо підтримку відчував від Північного Кавказу, чеченців, дагестанців, інгушів. Вони, розуміють, що це таке, політична тематика. Вони самі в основному сидять за політичними статтями», – розповів у інтерв’ю Крим.Реалії колишній в'язень Кремля Олексій Чирній.

Із російської виправної колонії суворого режиму у Батайську, Олексія звільнили 7-го травня. Із в’язниці чоловік вийшов у своєму студентському костюмі, а на виході його зустрічали батьки. Але російські силовики не дали рідним поспілкуватися і поспіхом повезли кримчанина на видворення із Росії.

Це його принципова позиція – не працювати на російську державу

«Мене везли на звичайному поліцейському авто. В автомобілі було п'ятеро: я сидів ззаду посередині, з обох боків сиділи поліцейські і, ще двоє було спереду. Їхали в середньому під 150 кілометрів на годину – розганяли всіх сиреною. Співробітники явно поспішали мене позбутися. Мабуть їм дали орієнтування, що я особливо небезпечний», – розповідає Крим.Реалії колишній в’язень Кремля Олексій Чирній.

Від колонії і до українського кордону Олексія супроводжували українські консули. Бо до останньої хвилини не були впевнені, що Олексія випустять. Адже за його харчування в ув'язненні і зношену робу Росія виставила Чирнію рахунок, а потім і 130 000 рублів штрафу.

«Цей штраф залишився несплаченим. Вони хотіли, що Чирній заплатив, бо він відмовлявся працювати, іти в оті цехи, шити мішки, клеїти коробки чи якісь ящики збивати. Це його принципова позиція – не працювати на російську державу», – розповів у коментарі Крим.Реалії генеральний консул України в російському Ростові-на-Дону Тарас Малишевський.

Вже до Києва Олексій дістався потягом. Тут його зустріли громадські активісти та правозахисники. Перебуваючи у російських тюрмах, Олексій жалівся на брак сучасної української літератури, бо адміністрація вважала її екстремістською. Тому першим подарунком йому і стала книжка українською.

«Я йому передала книгу Сергія Жадана «Біг Мак», це було прохання кримчан, подарувати її. Він дуже зрадів, оскільки казав, що в колонії мав можливість читати лише Шевченка, Франка та Лесю Українку. А сучасних авторів було заборонено і читати, і отримувати», – зазначила у коментарі Крим.Реалії голова «Кримської правозахисної групи» Ольга Скрипник.

Заарештувала кримчанина Олексія Чирнія ФСБ Росії під час окупації Криму у травні 2014 року, звинувативши його у підготовку теракту.

Усі деталі цієї історії – у сюжеті Крим.Реалії .

Зрада друзів і катування

Олексій Чирній зізнається, що дійсно хотів організувати спротив у Криму і планував підірвати пам’ятник Леніну в Сімферополі. Проте, наполягає він, жодних кураторів у нього не було. А зрадили, як каже Олексій, його найкращі друзі.

Після затримання, Чирнія майже дві доби катували: вимагали назвати організаторів українського спротиву в Криму.

В протигаз задували тютюновий дим, щоб задихався

«До мене застосовували спецзасоби, кийком били по ребрам і ногам. Також робили мені «слоник» – в протигаз задували тютюновий дим, щоб задихався», – згадує в розмові колишній в’язень Кремля Олексій Чирній.

Під тортурами можна сказати все що завгодно

Тоді ж, на допитах ФСБ й змушували Чирнія дати покази проти Олега Сенцова й назвати його організатором.

Чирній стверджує, що тоді проти Сенцова не свідчив. Але пізніше все ж пішов на угоду зі слідством, обмовивши і себе й інших так званої «членів групи Сенцова».

«Під тортурами, ми не знаємо, як би ми себе повели. Під тортурами можна сказати все що завгодно. Це все трапилося, тому що ФСБ хотіла зробити таку справу. Вони б все одно її сфабрикувала. Були б інші жертви, або якісь інші речі, які б під тортурами добивалася б Росія», – пояснює Крим.Реалії голова «Кримської правозахисної групи» Ольга Скрипник.

Про те, що до Олексія застосовували тортури, раніше заявляв і адвокат Ілля Новіков. А вже після ув’язнення, і адміністрація колоній під будь-яким приводом запроторювала Чирнія в карцер та ШИЗО.

За сім років незаконного ув'язнення у російських колоніях Олексій Чирній втратив чотири зуби та зіпсував нирки.

До Чирнія було застосовано понад 50 дисциплінарних стягнень

«Коли ми отримали з колонії довідку про нього, то було вказано, що до Чирнія було застосовано понад 50 дисциплінарних стягнень. Це при тому, що кожен в’язень намагається не допустити жодного. Бо коли є два-три, то ти не отримаєш преференцій, таких як зустріч із рідними чи скорочення терміну ув’язнення, так зване УДО. А тут понад 50!», – зазначив у коментарі Крим.Реалії Тарас Малишевський.

Олексій зізнається, хотів би зустрітися із Олександром Кольченком та Олегом Сенцовим. Але чи буде ця зустріч, не знає.

На першій пресконференції, після звільнення під час обміну, Олег Сенцов згадував Чирнія і побажав йому свободи.

«Колекціонування образ – це ознака слабкості. Якщо хочеш бути сильним – треба вміти прощати. У мене немає ніяких претензій, образ до дій Афанасьєва чи навіть Чирнія. Я зичу Чирнію свободи, а Геннадію Афанасьєву всього хорошого. І жодних претензій у мене немає. Але це не означає, що я зобов'язаний із ними спілкуватися», – сказав тоді, у вересні 2019 року, колишній в’язень Кремля Олег Сенцов.

Ми з ним зрозуміли, що ми різні

Тепер, після звільнення Чирнія, Крим.Реалії звернулися до Сенцова за коментарем, але той відмовився.

Від коментарів відмовилася і мама Чирнія, яка проживає у Криму. Та три роки тому, в інтерв’ю Крим.Реалії зізналася, що вони з сином мають різні політичні погляди і у них дуже непрості стосунки.

«Ми з ним зрозуміли, що ми різні. Але він мій син, я його люблю, будь-якого... А робити вибір за нього я не можу, це його право, він доросла людина», – сказала тоді Крим.Реалії Анна Чирній, мати Олексія.

Побачити батьків Чирній теж хотів би, але поки Крим під російською окупацією – це неможливо. Йому пожиттєво заборонено в’їзд до Росії. Тому, скоріш за все, спілкуватимуться, як і останні сім років, телефоном та листами.

«Просити їх приїхати не буду, тому що знаю – не приїдуть. Мама, мабуть, не зможе через здоров’я, а батько напевно через ідейні міркування», – зазначив колишній в’язень Кремля Олексій Чирній.

До російського ув’язнення, Олексій Черній здобув ступінь кандидата історичних наук, проводив екскурсії кримськими печерами та брав участь у військово-історичних реконструкціях.

Найближчий місяць Чирній проходитиме психологічну та медичну реабілітацію. Чим займатиметься після – поки не вирішив.