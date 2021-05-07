Росія звільнила українського політв’язня Олексія Чирнія – омбудсмен

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про звільнення Росією українського політв’язня Олексія Чирнія.

«Довгих 7 років він відбував покарання через незаконний вирок суду за начебто підготовку терактів на території тимчасово окупованого Криму. Олексія незаконно утримували в декількох колоніях суворого режиму на території Російській Федерації – в Магадані, Москві, Ростові-на-Дону. Сьогодні його звільнили з виправної колонії суворого режиму №15, що у місті Батайську Ростовської області. Під наглядом озброєної охорони його етапували до російсько-українського кордону для примусової депортації з території Росії, не даючи Олексію поспілкуватися з його матір’ю і батьком, які приїхали його зустрічати з тимчасово окупованого Криму», – йдеться в повідомленні Денісоваої у фейсбуці.

За її словами, наразі Чирній перетнув українсько-російський кордон і прибув в український пункт пропуску «Мілове» Луганської області.

Кримчанина Олексія Чирнія затримали навесні 2014-го року російські силовики і судили за обвинуваченнями в організації терактів на півострові разом із українським кінорежисером Олегом Сенцовим, фотографом Геннадієм Афанасьєвим та активістом Олександром Кольченком. Чирній уклав угоду зі слідством і дав свідчення у цій справі, його засудили до семи років позбавлення волі.