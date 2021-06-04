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04 червня 2021, Київ 09:57
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Морський слиз біля берегів Туреччини загрожує екологічною катастрофою (відео)

Морський слиз біля берегів Туреччини загрожує екологічною катастрофою (відео)
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Морський слиз біля берегів Туреччини загрожує екологічною катастрофою (відео)

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Турецькі вчені стурбовані появою біля узбережжя густого в’язкого слизу, який з’являється в результаті активного розмноження мікроорганізмів і фітопланктону. Крізь нього не проходить кисень, внаслідок чого гине риба й інші морські мешканці.

Товстий в’язкий шар так званого морського слизу поширюється в Мармуровому морі в Туреччині на південь від Стамбулу з тривожною швидкістю. Це становить загрозу для морського життя і рибальства, кажуть учені. Вважається, що поширенню цієї органічної речовини сприяють кліматичні зміни і забруднення довкілля. Слиз, який містить широкий спектр мікроорганізмів, розростається, коли багаті поживними речовинами стічні води потрапляють у море. Уряд збере всі зацікавлені сторони на засідання в п'ятницю і оголосить план дій щодо захисту моря вже до кінця тижня. (Відео Reuters)

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