Товстий в’язкий шар так званого морського слизу поширюється в Мармуровому морі в Туреччині на південь від Стамбулу з тривожною швидкістю. Це становить загрозу для морського життя і рибальства, кажуть учені. Вважається, що поширенню цієї органічної речовини сприяють кліматичні зміни і забруднення довкілля. Слиз, який містить широкий спектр мікроорганізмів, розростається, коли багаті поживними речовинами стічні води потрапляють у море. Уряд збере всі зацікавлені сторони на засідання в п'ятницю і оголосить план дій щодо захисту моря вже до кінця тижня. (Відео Reuters)