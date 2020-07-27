У розпал сезону Донбас.Реалії перевірили пляжі в Маріуполі та в найближчих курортних селищах. Зазвичай там відпочивали туристи з Донецька та Луганська. Навіть після початку війни Росії з Україною люди їхали через лінію розмежування на море. Цього року бойовики з окупованого Донбасу майже нікого не випускають. Як виживають курорти в Донецькій області та скільки коштує відпочинок на березі Азовського моря?