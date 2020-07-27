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27 липня 2020, Київ 13:26
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Скільки коштує відпочинок на Азовському морі – відео

Скільки коштує відпочинок на Азовському морі – відео
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Скільки коштує відпочинок на Азовському морі – відео

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У розпал сезону Донбас.Реалії перевірили пляжі в Маріуполі та в найближчих курортних селищах. Зазвичай там відпочивали туристи з Донецька та Луганська. Навіть після початку війни Росії з Україною люди їхали через лінію розмежування на море. Цього року бойовики з окупованого Донбасу майже нікого не випускають. Як виживають курорти в Донецькій області та скільки коштує відпочинок на березі Азовського моря?

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