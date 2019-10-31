Міжнародний день Чорного моря святкують 31 жовтня щороку з 1996 року. Саме тоді Україна, Росія, Грузія, Туреччина, Болгарія і Румунія підписали «Стратегічний план дій з реабілітації та захисту Чорного моря».
Країни зобов'язалися врегулювати нафтопромисли, вилов риби, судноплавство, стежити за рівнем забруднення і зміною флори й фауни, щоб зберегти акваторію Чорного моря.
Проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії» зібрав фотогалерею найяскравіших морських пейзажів із Криму до Міжнародного дня Чорного моря.
Країни зобов'язалися врегулювати нафтопромисли, вилов риби, судноплавство, стежити за рівнем забруднення і зміною флори й фауни, щоб зберегти акваторію Чорного моря.
Проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії» зібрав фотогалерею найяскравіших морських пейзажів із Криму до Міжнародного дня Чорного моря.
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