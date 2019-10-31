Міжнародний день Чорного моря святкують 31 жовтня щороку з 1996 року. Саме тоді Україна, Росія, Грузія, Туреччина, Болгарія і Румунія підписали «Стратегічний план дій з реабілітації та захисту Чорного моря».



Країни зобов'язалися врегулювати нафтопромисли, вилов риби, судноплавство, стежити за рівнем забруднення і зміною флори й фауни, щоб зберегти акваторію Чорного моря.



Проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії» зібрав фотогалерею найяскравіших морських пейзажів із Криму до Міжнародного дня Чорного моря.