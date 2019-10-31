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31 жовтня 2019, Київ 13:29
Фотогалереї

Чорне море, я люблю тебе! – фотогалерея

Міжнародний день Чорного моря святкують 31 жовтня щороку з 1996 року. Саме тоді Україна, Росія, Грузія, Туреччина, Болгарія і Румунія підписали «Стратегічний план дій з реабілітації та захисту Чорного моря».

Країни зобов'язалися врегулювати нафтопромисли, вилов риби, судноплавство, стежити за рівнем забруднення і зміною флори й фауни, щоб зберегти акваторію Чорного моря.

Проєкт Радіо Свобода «Крим.Реалії» зібрав фотогалерею найяскравіших морських пейзажів із Криму до Міжнародного дня Чорного моря.
Краєвид на Чорне море з оглядового майданчика у Севастополі
1 Краєвид на Чорне море з оглядового майданчика у Севастополі
Море в районі Нового Світу під час &laquo;високого&raquo; сезону
2 Море в районі Нового Світу під час «високого» сезону
Чоловік стрибає з гори біля грота Шаляпіна в Новому Світі поблизу Судака
3 Чоловік стрибає з гори біля грота Шаляпіна в Новому Світі поблизу Судака
Осінь в Гурзуфі. Видніється прапор Росії, яка в 2014 окупувала український півострів
4 Осінь в Гурзуфі. Видніється прапор Росії, яка в 2014 окупувала український півострів
Море в районі Великої Алушти
5 Море в районі Великої Алушти
Особняк з виглядом на Чорне море в районі Партеніта під час &laquo;оксамитового&raquo; сезону
6 Особняк з виглядом на Чорне море в районі Партеніта під час «оксамитового» сезону
Південне узбережжя Криму
7 Південне узбережжя Криму
Хлопець робить сальто в море з одного з пірсів у Євпаторії
8 Хлопець робить сальто в море з одного з пірсів у Євпаторії
Євпаторія восени
9 Євпаторія восени
Останні дні &laquo;оксамитового&raquo; сезону в Євпаторії. Лебеді-шипуни прилітають у місто з приміського озера Сасик-Сиваш
10 Останні дні «оксамитового» сезону в Євпаторії. Лебеді-шипуни прилітають у місто з приміського озера Сасик-Сиваш
Море в районі Генуезької фортеці в Судаку
11 Море в районі Генуезької фортеці в Судаку
Шторм у Миколаївці &ndash; Сімферопольський район
12 Шторм у Миколаївці – Сімферопольський район
Східний Крим &ndash; море в районі села Приморське
13 Східний Крим – море в районі села Приморське
Мис Лермонтова у Севастополі
14 Мис Лермонтова у Севастополі
Відпочивальники в одній із бухт Севастополя
15 Відпочивальники в одній із бухт Севастополя
Чорне море біля мису Тарханкут
16 Чорне море біля мису Тарханкут
Стрілецька бухта в Севастополі
17 Стрілецька бухта в Севастополі
Штормове море у Ялті
18 Штормове море у Ялті
Захід сонця у Новому Світі
19 Захід сонця у Новому Світі
Люди гуляють на пірсі під час заходу сонця у Севастополі
20 Люди гуляють на пірсі під час заходу сонця у Севастополі
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