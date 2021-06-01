Туреччина повернула обов’язкові ПЛР-тести для українців

Українцям доведеться робити ПЛР-тест на COVID-19, щоб відвідати Туреччину. Про це повідомляє МЗС України.

«З 1 червня Туреччина вводить обов’язкову вимогу наявності негативного ПЦР-тесту COVID-19 при перетині кордону для осіб, які прямують з України», – мовить в описі в’їздних вимог.

Переважна більшість країн, які нині допускають до себе українців, просять зробити перед перетином кордону ПЛР-тест, а в деяких випадках – ще один тест після прибуття на курорт. З 15 травня Туреччина скасувала вимогу про тестування на коронавірус.