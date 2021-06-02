У листі очікування вакцинації перебуває понад 620 тисяч українців – МОЗ

У листі очікування вакцинації станом на 2 червня перебувають 620 024 людини, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними відомства, 18 884 людини щеплено проти COVID-19 за добу 1 червня. «Одну дозу отримали 15 858 людей, повністю імунізовані – 3 026 людей», – ідеться в повідомленні.

Із даних МОЗ випливає, що в Україні повністю завершили вакцинацію менш як 0,4% населення.

«Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 047 896 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 047 894 особи, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 132 508 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 180 402 щеплення», – вказують у МОЗ.

Темпи вакцинації в Україні є одними з найнижчих у Європі. Чисельність населення на підконтрольній уряду частині території (де відбувається вакцинація) становить від 38 до майже 40 мільйонів людей, від цього числа майже 130 тисяч повністю вакцинованих і становить менш як 0,4%.

Дані, які на 1 квітня наводить Державна служба статистики, враховують населення підконтрольних угрупованням «ЛНР» і «ДНР» частин Луганської та Донецької областей і не враховують населення окупованого Криму. За цими підрахунками, в Україні живе 41 мільйон 488 тисяч людей. Дані про кількість населення в ОРДЛО суттєво різняться – від 1,6 мільйона до 3,7 мільйона людей.