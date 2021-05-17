ЮНІСЕФ закликав країни «Групи семи» і ЄС поділитися вакцинами від коронавірусу

Виконавча директорка Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Генрієтта Фор закликала країни «Групи семи» (G7) і Європейського союзу передати надлишки наявних у них вакцин від CОVID-19 програмі COVAX для вакцинації населення бідніших країн.

За її словами, G7 і ЄС можуть пожертвувати близько 153 мільйонів доз, якщо вони поділяться лише 20 відсотками своїх наявних запасів протягом червня, липня і серпня.

Такий крок вона назвала «мінімумом, заходом, необхідним просто зараз».

За словами Фор, це можна було б зробити без шкоди програмам вакцинації власного населення.

Вона наголосила, що така пожертва може запобігти появі нової гарячої точки, викликаної спалахом коронавірусного захворювання.

«Ми стурбовані тим, що спалах в Індії є передвісником того, що станеться, якщо попередження залишаться без уваги», – наголосила Фор.

Вона висловила свої занепокоєння перед самітом країн-членів G7 (Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та США), який відбудеться наступного місяця у Великій Британії.

ЮНІСЕФ відповідає за постачання вакцин проти коронавірусу через програму COVAX, яку реалізують спільно Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) і Глобальний альянс із вакцин та імунізації.

ЮНІСЕФ оцінює дефіцит поставок вакцин у 140 мільйонів доз до кінця травня і близько 190 мільйонів до кінця червня.

Як пояснюють, дефіцит певною мірою спричинений спалахом в Індії і запровадженням там заборони на експорт виробленої місцевим Serum Institute вакцини AstraZeneca, яка є основною в рамках механізму COVAX.