В Індії за минулу добу захворіли на COVID-19 понад 414 тисяч людей. Це новий рекорд

Індія 6 травня встановила новий рекорд за кількістю виявлених випадків коронавірусної інфекції – понад 414 тисяч. Всього за час пандемії в цій країні захворіли понад 21 з половиною мільйон жителів. Число померлих наближається до 235 тисяч.

Очевидці продовжують повідомляти про брак місць у клініках і дефіцит кисню для хворих.

На тлі спалаху COVID-19 медична спільнота, опозиція і ділові кола закликають уряд запровадити сувору ізоляцію, попри економічні втрати, які вона спричинить.

Багато країн світу надіслали Індії допомогу для боротьби з кризою, але влада наразі не може оперативно організувати прийом і розподіл вантажів. Медикаменти та обладнання залишаються в аеропортах, повідомляє телеканал CNN.

Очікується, що за поточних темпів поширення хвороби до середині червня Індія може випередити США та вийти на перше місце в світі за число хворих на COVID-19.

У світі з початку пандемії виявлено майже 157 мільйонів випадків коронавірусної інфекції нового типу. Померли понад три мільйони пацієнтів.