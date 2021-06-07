«Беріть книжку, банан, воду і розкладний стілець». Як кияни у вихідні по вакцину ходили

У суботу, 5 червня, у столичному Міжнародному виставковому центрі спостерігався справжній ажіотаж. Люди вишикувались у довжелезні черги, щоб отримати щеплення від коронавірусу. Про перебіг вакцинації, про те, чи впоралась з організацією цього процесу київська влада, а також як проходило масове щеплення в інших містах – далі у матеріалі Радіо Свобода.

Як усе починалось?

«Просто піти» і зробити щеплення закликала минулого тижня у своєму фейсбуці експертка із захисту прав пацієнтів, народна депутатка від «Голосу» Ольга Стефанишина. Вона пораділа тому, що вільні пункти вакцинації є в Україні, а також зауважила, що у порівнянні з чергою на тестування від коронавірусу черга на щеплення «приємніша».

«Черг не лякайтеся, вони рухаються досить швидко. Аналізи здавати не потрібно). Лише поміряти температуру», – зазначила у своєму пості Ольга Стефанишина.

За тиждень, спостерігаючи за масовим напливом киян до МВЦ, Ольга Стефанишина, звертаючись до чиновників МОЗ, висловила побажання збільшувати кількість центрів вакцинації по всій Україні.

«Попит на вакцинацію вихідного дня шалений: в суботу в Києві щепили 2500 осіб», – написала на своїй фейсбук-сторінці депутатка Київради Ганна Старостенко. Вона закликала людей бути пунктуальними, не забувати документи і, щоб зекономити час, мати на руках укладену декларацію з сімейним лікарем.

У центрі вакцинації створені усі умови для безпечного процесу щеплення, запевнив киян у фейсбуці перший заступник голови КМДА Микола Поворозник: «Тут працюють 24 вакцинальні бригади, до яких входять реєстратор, лікар та медсестра. Усі медики пройшли спеціальне навчання».

Голоси невдоволених

У суботу, 5 червня, до Міжнародного виставкового центру люди почали сходитися ще вдосвіта. Людей розділили на 2 потоки: у першу чергу потрапили ті, хто був запрошений на конкретний час, а друга черга складалась з тих, хто також записаний у застосунку «Дія», але не отримав смс-повідомлення. Для таких охочих – «жива черга». Отримати щеплення китайською вакциною СoronaVac бажали не лише кияни, але й приїжджі з області.

Незважаючи на запевнення столичної влади про добру організацію, користувачі соцмереж скаржилися на велику концентрацію людей (зазначали, що деякі з них були без масок), шалені витрати часу і повільний перебіг вакцинації.

«Час 10:20. У черзі – близько 700-1000 людей… Не знаю, скільки команд сьогодні працює… Для величезного міста з населенням 4 млн осіб – 1 центр вакцинації. Зате чиновникам дуже зручно піаритися з промовами про великі досягнення».

«Сьогодні була спроба провакцинуватись. Це ЖАХ! Яке приниження! Черга з тих, хто реєструвався в «Дії», шалена. Пекуче сонце, спека, сховатись в тінь нема де, сісти нема де... Люди стоять по 5-6 годин. Займають чергу о 5-й годині ранку, щоб попасти на вакцинацію. Ми не попали...»

…і втішених

Проте серед охочих щепитися були й ті, хто належно оцінив організацію процесу і з комфортом провів час.

«Справжнє мистецтво вміти вистояти чергу». Вона по колу і потрійна, але всі довкола як рідні. UPD в організовано ідеально: вода, миття рук, простір, конвеєр, адекватність персоналу і волонтерів. Навіть є кава-кіоск. Черга рухається швидко. Люди читають, сидять в привезених складаних стільчиках. Прекрасний досвід».

«Сьогодні у мене була друга спроба вакцинуватись. Спойлер: все успішно і в черзі я провів приблизно 2 хвилини, з яких 1 хвилину крутив головою і намагався знайти представника організаторів. Дякую, все враховано, і організація процесу класна».

Лайфхаки вакцинації

Також люди охоче ділилися у мережі тим, що необхідно брати з собою у довгу чергу.

«Приходити на вакцинацію без книжки, стільчика та павербанку було поганою ідеєю».

«5 годин у черзі (беріть книжку, банан, воду і розкладний стілець) – все ок, туалети працюють без черг. Декларація з лікарем не потрібна, ви маєте право на щеплення і без неї. Втім, її наявність дає людям надію на пришвидшення руху».

Неділя – вільно

На відміну від суботи, у неділю у Міжнародному виставковому центрі було, на диво, майже порожньо, зазначили очевидці, – і ті, хто не встиг або ж злякався масового напливу напередодні, могли отримати свою дозу вакцини.

«Вчора начитався новин про кілометрову чергу, яку займали о 5-й ранку, то був невпевнений, що зможу вакцинуватись. Але сьогодні вирішив, що воно того вартує, щоб втратити навіть 3-4 години. Прийшов близько 14-ї та почав шукати чергу. Але так і не знайшов. Бо її просто НЕМАЄ».

«Черги на вакцинацію нема, тому, кого зупиняло саме це, можна сміливо їхати».

Подібну картину з вакцинацією можна було спостерігати і у Львові. В суботу – черги і тиснява, в неділю – обмаль людей.

«Вчора зробила щеплення у центрі вакцинації на «Арена-Львів». В понеділок мені подзвонили з «Дії» і спитали, чи хочу прийти в ці вихідні, чи наступні. Вибрала суботу 5 числа на 14-31... Черга була велика, але, як я зрозуміла, люди не знали, що почнуть тільки з обіду, і приїхали раніше. Запитала, чи пропустять тих, хто має запрошення на певний час, і мене впустили за ворота. Далі починалась загальна черга. Переді мною було людей 100 і позаду десь 200. На всю чергу був 1 стілець, на якому я трохи посиділа і відпочила».

«Вакцинація Львів: на «Арені-Львів» проводять усім охочим вакцинацію у порядку живої черги. Ще й черги зараз немає».

Із 31 травня до 6 червня щеплення від коронавірусу тримали понад 240 тисяч українців – і це був рекордний тиждень за весь час проведення кампанії, кажуть у МОЗ.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Україна нарощує темпи вакцинації. В державі діють 10 центрів з проведення щеплень, а уряд сподівається отримати свою частку вакцин у рамках плану США щодо розподілу 25 мільйонів доз серед різних світових країн.