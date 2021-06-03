У КМДА повідомили про зміну процесу вакцинації записаних у додатку «Дія» киян

Для мінімізації черг цими вихідними процес вакцинації від COVID-19 записаних у додатку «Дія» киян буде змінений, повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. Йдеться про вакцинацію жителів міста, яка проходить у Міжнародному виставковому центрі.

«Зважаючи на досвід попередніх вихідних, охочих щепитися від COVID-19 серед зареєстрованих у мобільному додатку «Дія» виявилося більше, ніж тих, хто надав попередню згоду під час запрошень, які медичні працівники здійснювали телефоном. Із близько семи тисяч киян підтвердили бажання вакцинуватися лише 560 осіб. З одного боку така активність киян тішить відповідальним ставленням до імунопрофілактики. Та з іншого – хочеться максимально скоротити час очікування у чергах», – цитує слова Поворозника пресслужба КМДА.

За його словами, для оптимізації процесу вакцинації у виставковому центрі вирішили розмежувати потоки людей, які прийдуть на щеплення.

«Перший – для тих, кому зателефонували і запросили на конкретний час. Другий – для тих, хто також записаний у «Дії», але такого запрошення поки не отримав. Такі громадяни можуть або дочекатися виклику, або вакцинуватися у порядку «живої черги», – пояснив чиновник.

Запрошені мають показати смс-повідомлення з датою, часом і номером вакцинальної бригади. У випадку запізнення у запрошених залишається можливість вакцинуватися у порядку «живої черги».

У КМДА нагадали, що вхід до Центру вакцинації 5 і 6 червня буде відкрито з 10:00 до 17:30.