МОЗ: на цих вихідних центри вакцинації працюватимуть у 10 містах

Протягом вихідних 5–6 червня центри вакцинації від коронавірусу працюватимуть у десяти українських містах, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Зокрема, центри діятимуть у таких містах:

Київ, на базі Міжнародного виставкового центру

Львів, на базі стадіону «Арена Львів»

Одеса, на базі ТЦ «Мегадом», Fontan Sky Center, ЗОШ «Кримська»

Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка

Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11 «Гарант»

Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру «Київська Русь»

Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради

Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адміністративного підрозділу «Гірничо-збагачувальний комбінат»

Рівне, на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру імені Поліщука.

Масові центри вакцинації населення почали працювати минулих вихідних. Зокрема, такі центри відкрилися у Києві, Львові, Одесі. За даними МОЗ, за минулі вихідні у центрах вакцинації імунізували майже п’ять тисяч людей.

Загалом за час кампанії щеплення (від лютого) в Україні вакцинували 1 123 663 людей, із них більшість отримали одну дозу вакцини, повністю імунізовані й отримали дві дози – 142 062 особи. За темпами вакцинації Україна відстає від більшості країн Європи.