МОЗ: на цих вихідних центри вакцинації працюватимуть у 10 містах

Протягом вихідних 5–6 червня центри вакцинації від коронавірусу працюватимуть у десяти українських містах, повідомило Міністерство охорони здоров’я.
Зокрема, центри діятимуть у таких містах:
- Київ, на базі Міжнародного виставкового центру
- Львів, на базі стадіону «Арена Львів»
- Одеса, на базі ТЦ «Мегадом», Fontan Sky Center, ЗОШ «Кримська»
- Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка
- Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
- Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11 «Гарант»
- Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру «Київська Русь»
- Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради
- Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адміністративного підрозділу «Гірничо-збагачувальний комбінат»
- Рівне, на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру імені Поліщука.
Масові центри вакцинації населення почали працювати минулих вихідних. Зокрема, такі центри відкрилися у Києві, Львові, Одесі. За даними МОЗ, за минулі вихідні у центрах вакцинації імунізували майже п’ять тисяч людей.
Загалом за час кампанії щеплення (від лютого) в Україні вакцинували 1 123 663 людей, із них більшість отримали одну дозу вакцини, повністю імунізовані й отримали дві дози – 142 062 особи. За темпами вакцинації Україна відстає від більшості країн Європи.
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