Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
04 червня 2021, Київ 14:36
Новини | Коронавірус

МОЗ: на цих вихідних центри вакцинації працюватимуть у 10 містах

Масові центри вакцинації населення почали працювати минулих вихідних

Протягом вихідних 5–6 червня центри вакцинації від коронавірусу працюватимуть у десяти українських містах, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Зокрема, центри діятимуть у таких містах:

  • Київ, на базі Міжнародного виставкового центру
  • Львів, на базі стадіону «Арена Львів»
  • Одеса, на базі ТЦ «Мегадом», Fontan Sky Center, ЗОШ «Кримська»
  • Тернопіль, на базі Центру дозвілля та молодіжних ініціатив імені Довженка
  • Полтава, на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
  • Кременчук Полтавської області, на базі Кременчуцького ліцею № 11 «Гарант»
  • Лубни Полтавської області, на базі кінотеатру «Київська Русь»
  • Миргород Полтавської області, на базі будинку культури Миргородської міської ради
  • Горішні Плавні Полтавської області, на базі відокремленого адміністративного підрозділу «Гірничо-збагачувальний комбінат»
  • Рівне, на базі обласного клінічного лікувально-діагностичного центру імені Поліщука.

Масові центри вакцинації населення почали працювати минулих вихідних. Зокрема, такі центри відкрилися у Києві, Львові, Одесі. За даними МОЗ, за минулі вихідні у центрах вакцинації імунізували майже п’ять тисяч людей.

Загалом за час кампанії щеплення (від лютого) в Україні вакцинували 1 123 663 людей, із них більшість отримали одну дозу вакцини, повністю імунізовані й отримали дві дози – 142 062 особи. За темпами вакцинації Україна відстає від більшості країн Європи.
Інфографіка:

Вакцинація від COVID-19 в Україні та сусідніх країнах

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG