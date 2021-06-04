Коронавірус: в Україні за добу вакцинували понад 50 тисяч людей

50 840 людей вакцинували в Україні проти COVID-19 за добу 3 червня, повідомило Міністерство охорони здоров’я. Це майже на 20 тисяч більше ніж минулої доби.

Як повідомили у МОЗ, 3 червня одну дозу вакцини отримали 46 868 людей, повністю імунізовані – 3 972 людини.

Протягом доби працювали 395 мобільних бригад і 436 пунктів щеплення.

Станом на 4 червня до листа очікування вакцинації від COVID-19, за даними МОЗ, записалися 630 381 людина.

Від початку вакцинальної кампанії (від лютого) вакцинували 1 123 663 людей, із них більшість отримали одну дозу вакцини, повністю імунізовані й отримали дві дози – 142 062 особи. За темпами вакцинації Україна відстає від більшості країн Європи.