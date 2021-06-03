Половина дорослого населення Британії закінчила вакцинацію від COVID-19

У Великій Британії обидві дози вакцини від COVID-19 отримала половина дорослого населення. Про це повідомив міністр з питань вакцинації Надхім Захаві.

«Ще одна важлива віха сьогодні. 50% всіх дорослих у Великій Британії отримали захист у дві дози. Дякую геніальній команді. Ми продовжуємо», – написав він у твітері.

Напередодні повідомлялося, що три чверті дорослих у Великій Британії отримали першу дозу вакцини.

Загалом, з грудня минулого року, коли Британія почала вакцинацію, другу дозу отримали понад 26,4 мільйона людей.