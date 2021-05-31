Британський прем’єр прагне, щоб G7 домовилася про паспорти вакцинації проти COVID-19

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявляє, що прагне досягнення на майбутньому саміті «Групи семи» (G7) домовленості щодо паспортів вакцинації проти COVID-19.

«Ми повинні мати домовленості щодо таких питань, як паспорти вакцинації, сертифікація статусу COVID та інших», - заявив Джонсон в інтерв’ю канадському громадському мовнику CBC 30 травня.

Джонсон також зазначив, що надзвичайно важливо, щоб розвинені країни ділилися вакцинами з країнами з низьким рівнем доходу.

Велика Британія була однією з країн, що найбільше постраждали від пандемії, але широка кампанія вакцинації дозволила радикально скоротити число інфікувань і дозволила більшій частині економіки знову працювати.

Джонсон виступив зі своїми пропозиціями напередодні саміту в Англії 11–13 червня, на який прибудуть лідери США, Канади, Японії, Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.