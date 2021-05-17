Британія знімає більшість обмежень, пов’язаних із пандемією COVID-19

Велика Британія готується пом’якшити більшість обмежень, що діють у країні через пандемію COVID-19. Починаючи з 17 травня, більша частина країни знову зможе відвідувати паби, ресторани і кінотеатри.

Скасування обмежень означає, що в Англії будуть дозволені збори до 30 людей на відкритому повітрі, а двом сім’ям можна буде збиратися в приміщенні; кафе, бари і ресторани знову відкриються для обслуговування в приміщенні; мешканцям будинків для літніх людей дозволять приймати п’ятьох відвідувачів; а у школах більше не обов’язково буде прикривати обличчя.

Водночас прем’єр-міністр Боріс Джонсон закликав британців «робити цей наступний крок із великою дозою обережності».

Джонсон заявив, що поширення варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Індії, означає, що остаточне зняття обмежень у Британії, заплановане на червень, може бути відкладене.

Побоювання зростають через поширення цього штаму коронавірусу, який, на думку британських вчених, стане домінуючим у Сполученому Королівстві і який є більш заразним, ніж варіант, вперше виявлений у Британії.

COVID-19 мав значний вплив на економіку Великої Британії і, за даними Університету Джонса Гопкінса, призвів до смерті 127 679 людей – це найбільша кількість загиблих у Європі та п’ята в світі після США, Бразилії, Індії і Мексики.

Тим часом, Індія повідомила про 281 386 нових заражень COVID-19 за останню добу, тоді як кількість смертей зросла до 4 106.

Загалом на коронавірусну хворобу в Індії захворіли 24,97 мільйона людей, що є другим за величиною у світі після США числом, кількість загиблих становить 274 390, повідомили індійські органи охорони здоров’я.