Британія: ремонт Біґ-Бену завершать на рік пізніше через пандемію

Ремонт однієї з візитівок Лондону, Парламентської вежі Єлизавети, більш відомої як Біґ-Бен, завершать пізніше через пандемію, повідомляє ВВС.

Вартість проєкту реставрації також виросла щонайменше на 80 мільйонів фунтів.

Ремонтні роботи почали у 2017 році. Відтоді годинник переважно «мовчить». Він зустрів дзвонами лише кілька важливих подій, зокрема вихід Сполученого королівства з Євросоюзу.

За наступні 12 місяців ремонт мають завершити. Зокрема цього літа планують встановити відреставрований вікторіанський годинниковий механізм.

Як заявили у парламенті Великої Британії, повністю сліди реставрації, зокрема допоміжні конструкції, мають прибрати до літа 2022 року.