У Лондоні на чотири роки закривають Біг-Бен

21 серпня дзвін Біг-Бен у Лондоні пролунав востаннє перед ремонтом, що триватиме майже чотири роки.

Знаменитий 13,7-тонний дзвін вимкнули після того, як він пробив 12-у дня. Водночас в особливих випадках, наприклад, у новорічну ніч, дзвін вмикатимуть.

Дзвін від’єднають, щоб реставрувати годинник і вежу. Як очікують, ремонт триватиме до 2021 року.

Спочатку назва Біг-Бен стосувалася самого дзвону. Однак потім так почали називати всю годинникову вежу Вестмінстерського палацу, яка височить над столицею Великої Британії вже більше ніж 150 років.

Востаннє дзвін вимикали у 2007 році.