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21 Серпень 2017, Київ 17:47
Новини | Міжнародні

У Лондоні на чотири роки закривають Біг-Бен

Біг-Бен перед закриттям на чотири роки пробив полудень у Лондоні, 21 серпня 2017 року

21 серпня дзвін Біг-Бен у Лондоні пролунав востаннє перед ремонтом, що триватиме майже чотири роки.

Знаменитий 13,7-тонний дзвін вимкнули після того, як він пробив 12-у дня. Водночас в особливих випадках, наприклад, у новорічну ніч, дзвін вмикатимуть.

Дзвін від’єднають, щоб реставрувати годинник і вежу. Як очікують, ремонт триватиме до 2021 року.

Спочатку назва Біг-Бен стосувалася самого дзвону. Однак потім так почали називати всю годинникову вежу Вестмінстерського палацу, яка височить над столицею Великої Британії вже більше ніж 150 років.

Востаннє дзвін вимикали у 2007 році.

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