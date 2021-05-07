Україна надасть Індії гуманітарну допомогу через ситуацію з COVID-19 – указ

Президент Володимир Зеленський видав указ про виділення гуманітарної допомоги Індії через надзвичайну епідемічну ситуацію з COVID-19 у цій країні.

«З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у Республіці Індія, відповідно до статті 10 закону України «Про гуманітарну допомогу» постановляю надати гуманітарну допомогу Республіці Індія. Кабінету міністрів України забезпечити надання гуманітарної допомоги», – йдеться в повідомленні.

Якими будуть обсяги такої допомоги в документі не вказано.

Раніше сьогодні Зеленський зустрівся із засновником та власником компанії Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою. Вакцина цієї компанії – CoviShield – була першою, яку отримала Україна для проведення щеплень.

Індія 6 травня встановила новий рекорд за кількістю виявлених випадків коронавірусної інфекції – понад 414 тисяч. Всього за час пандемії в цій країні захворіли понад 21 з половиною мільйон жителів. Число померлих наближається до 235 тисяч.

Багато країн світу надіслали Індії допомогу для боротьби з кризою, але влада наразі не може оперативно організувати прийом і розподіл вантажів.

Очікується, що за поточних темпів поширення хвороби до середини червня Індія може випередити США та вийти на перше місце в світі за числом хворих на COVID-19.