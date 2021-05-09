Вибори в Шотландії: перемогла партія, яка виступає за незалежність

Шотландська національна партія (SNP) перемогла на виборах в однопалатний парламент Шотландії. Партія збільшила свої шанси більш активно впливати на Лондон, щоб домогтися проведення повторного референдуму про незалежність.

8 травня стало ясно, що Шотландська національна партія отримує 64 мандати зі 129 в регіональному законодавчому органі.

Лідер SNP і голова уряду Шотландії Нікола Стерджен підтвердила свій намір наполягати на референдумі, якщо зможе заручитися більшістю в національному парламенті.

SNP не вдалося домогтися абсолютної більшості – не вистачило одного мандата. Як очікують, партія Стерджен може спробувати сформувати парламентську коаліцію з депутатами від Партії зелених, які отримали вісім мандатів.

Британський прем’єр Боріс Джонсон відхилив можливість проведення нового референдуму про незалежність Шотландії. В інтерв’ю The Daily Telegraph він назвав таку ініціативу «безвідповідальною».

Під час референдуму 2014 року 55,3% шотландців висловилися проти виходу зі складу Сполученого королівства.

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен у своїй заяві 2 січня висловила надію на те, що її країна, яка наразі входить до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії, після «Брекзиту» знову приєднається до Європейського союзу. Для цього, додала вона, Шотландія мусить вийти зі складу королівства.