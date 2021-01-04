Джонсон відреагував на заяви про незалежність Шотландії від Великої Британії

Шотландія повинна почекати з референдумом про незалежність ще одне покоління, заявив прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон. Про це він заявив у ефірі BBC 3 січня.

У відповідь на питання про демократичні інструменти, якими шотландці можуть здобути незалежність, Джонсон назвав референдуми «не надто веселими заходами».

«Вони (референдуми – ред.) не мають значної об’єднавчої сили для національних настроїв, вони повинні відбуватися раз на покоління», – заявив Джонсон.

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На думку голови британського уряду, проміжок між двома референдумами в Сполученому королівстві щодо членства в Євросоюзі – 1975 і 2016 року – був «хорошою паузою».

Під час референдуму 2014 року 55,3% шотландців висловилися проти виходу зі складу Сполученого королівства.

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен у своїй заяві 2 січня висловила надію на те, що її країна, яка наразі входить до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії, після Брекзиту знову приєднається до Європейського Союзу. Для цього, додала вона, Шотландія мусить вийти зі складу королівства.