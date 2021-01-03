Перша міністерка Шотландії висловилася за отримання незалежності від Британії та повернення до ЄС

Перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен висловила надію на те, що її країна, яка наразі входить до Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії, після Брекзиту знову приєднається до Європейського Союзу. Про це йдеться в її заяві 2 січня.

Стерджен вказала на те, що більшість шотландців під час референдуму голосувала за те, щоб залишитися в Євросоюзі.

«Протягом близько 50 років членства ми отримували величезний зиск від «чотирьох свобод» єдиного ринку, в тому числі – свободи пересування. Понад 230 тисяч людей по всій Європі зробили Шотландію своїм домом. Вони стали частиною нас, вони – наші друзі й родина, і ми дійсно хочемо, щоб вони лишилися», – йдеться в зверненні шотландської політикині.

Стерджен згадала також про виклики, з якими наразі стикається її країна і весь світ – в тому числі епідемію коронавірусної хвороби і зміни клімату. Для протидії ним вона, за її словами, вважає доцільним подальше членство Шотландії в ЄС.

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За твердженням міністерки, британський уряд відхилив компроміс, запропонований владою Шотландії, щодо того, аби королівство лишилося в межах єдиного ринку.

«Зараз ми маємо справу із жорстким Брекзитом проти нашої волі у найгірший можливий час, посеред пандемії та економічного спаду... Наші люди будуть у меншій безпеці, а їхнє право на роботу, навчання й проживання будь-де в Європі буде обмеженим», – стверджує Стерджен.

З огляду на це, додає вона, не дивно, що більшість шотландців висловлюються за те, щоб стати незалежною країною. За словами міністерки, уряд Шотландії планує зробити це в «легальний, конституційний спосіб».

«Все більше людей у Шотландії вірять, що наші прагнення можуть бути задоволені шляхом подальшого долучення до спільних зусиль і солідарності, які уособлює ЄС. Через Брекзит ми можемо робити це нині тільки як повносправна незалежна держава. Ми були в сім’ї народів Європейського Союзу близько 50 років. Ми не хотіли йти і сподіваємося приєднатися до вас незабаром як рівний партнер, щоб зустрічати можливості й виклики майбутнього разом», – підсумувала Стерджен.

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Нікола Стерджен є очільницею Шотландської національної партії, яка виступає за незалежність цієї країни.

31 грудня 2020 року прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон привітав завершення виходу його країни з Європейського союзу, напередодні якого сторонам вдалося укласти торговельний договір.

Велика Британія вийшла з Європейського союзу в ніч із 31 січня на 1 лютого 2020-го. Але й після цього тривав перехідний період, протягом якого щодо країни продовжувала діяти значна частина норм ЄС.