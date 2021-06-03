Україна увійшла до переліку країн, яким США нададуть вакцини від COVID-19

Адміністрація президента США Джо Байдена оприлюднила пропонований план розподілу перших 25 млн доз вакцин від COVID-19, які, зокрема, отримає і Україна.

«Сполучені Штати раді повідомити, що Україна буде однією з перших, хто отримає американські вакцини проти COVID-19, що підкреслює нашу рішучу прихильність наданню допомоги для припинення пандемії в Україні та в усьому світі шляхом пришвидшення доступу до вакцин проти COVID-19 для всіх», – повідомило у фейсбуці посольство США в Україні.

Зокрема, адміністрація Джо Байдена оголосила про свою програму надання щонайменше 80 млн доз вакцини від США до кінця червня і про план для перших 25 млн доз вакцини.

«Близько 6 мільйонів (доз вакцини – ред.) буде спрямовано на регіональні пріоритети та партнерів-одержувачів, зокрема Мексику, Канаду та Республіку Корея, Західний берег і Смугу Гази, Україну, Косово, Гаїті, Грузію, Єгипет, Йорданію, Ірак і Ємен, а також передових працівників Організації Об’єднаних Націй», – йдеться в повідомленні на сайті Білого дому.

Президент Володимир Зеленський подякува президенту США Джо Байдену за рішення про додаткові поставки в Україну вакцини від COVID-19.

«Вдячний за рішення президента США Джо Байдена щодо додаткових поставок в Україну вакцини від COVID-19. Стратегічне партнерство України і США пізнається у вирішенні саме таких глобальних викликів. Вірю, що підтримуючи і допомагаючи один одному, зможемо, нарешті, подолати пандемію», – написав Зеленський у твітері.

Раніше в Адміністрації президента США анонсували оприлюднення плану експорту 80 мільйонів доз вакцин проти коронавірусної інфекції нового типу в межах програми COVAX, яка передбачає розподіл препаратів для допомоги бідним країнам.

17 травня Джо Байден наголошував, що ініціатива спрямована на відновлення американського лідерства у глобальній боротьбі з пандемією. Тоді американський президент відзначив зусилля Китаю та Росії щодо використання своїх програм донорства вакцин для зростання впливу у всьому світі.