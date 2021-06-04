Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
04 червня 2021, Київ 13:08
Новини | Коронавірус

В Одесі на вихідних відкриють три центри вакцинації – ЦГЗ

У неділю, 6 червня, в Одесі з 9:00 до 17:00 працюватиме три великі центри вакцинації, повідомив обласний центр громадського здоров’я

В Одесі відкриють три центри вакцинації. Вони працюватимуть 6 червня, повідомив обласний центр громадського здоров’я.

«У неділю, 6 червня, в Одесі з 9:00 до 17:00 працюватиме три великі центри вакцинації, куди будуть запрошувати людей старшого віку з листа очікування «Дії» і куди можна буде записатися особисто, зателефонувавши за вказаним номером», – йдеться в повідомленні.

Центри працюватимуть у ТЦ «Мегадом» на вулиці Толбухіна, 135, ТЦ Fontan Sky у провулку Семафорний, 4 і в ЗОШ №15, вулиця Кримська, 80-А.

Літні люди і люди з хронічними захворюваннями матимуть пріоритет, додали в ЦГЗ.

Минулими вихідними в Одесі працював центр вакцинації на території стадіону Національного університету «Одеська юридична академія».

Крім того, центри вакцинації відкрили, зокрема, і в Києві, Львові.

Центр вакцинації запрацював на одеському стадіоні – відео
Embed
Центр вакцинації запрацював на одеському стадіоні – відео

No media source currently available

0:00 0:02:34 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG