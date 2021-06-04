Коронавірус: у Словаччині знайшлося мало охочих прищепитися російською вакциною «Спутнік V»

У Словаччині за перші три дні реєстрації на добровільний вибір російської вакцини проти COVID-19 «Спутнік V», яка не має схвалення ні в Європейському союзі, ні в самій Словаччині і застосовується як виняток за згодою пацієнта, для щеплення записалося тільки 5 тисяч 275 людей.

При цьому числа нових реєстрацій щодня зменшуються: зі згаданої кількості зареєстрованих 3 тисячі 455 записалися вже протягом першого дня реєстрації, 1 червня, пише словацьке видання Denník N.

Міністр охорони здоров’я Словаччини Владімір Ленґвартський при цьому перед початком реєстрації говорив про те, що охочих буде близько 80 тисяч.

Колишній прем’єр-міністр Словаччини Іґор Матович (нині він міністр фінансів) у часи керівництва урядом, коли він таємно від партнерів у коаліції організував закупки 200 тисяч доз цієї вакцини в Росії і домовився було загалом про 2 мільйони, при тому спершу заявляв, що бажання прищепитися саме цією вакциною висловлять принаймні 300 тисяч словаків (повна вакцинація вимагає застосування двох доз; загалом населення країни становить майже 5,5 мільйонів).

Нині Матович, який виступав за цю вакцину, сам відмовився прищеплюватися нею – за словами політика, він багато подорожує і не може собі дозволити щеплення незареєстрованою вакциною.

Щеплення російською вакциною для охочих мають почати в Словаччині з 7 червня з підписанням поінформованої згоди пацієнта на це.

Матович також звинуватив у низькому числі охочих, за його словами, «тримісячну підлу пропаганду» проти російської вакцини, і назвав цих понад 5 тисяч зареєстрованих «успіхом».

Крім того, він розкритикував рішення застосовувати цю вакцину тільки для осіб віком від 18 до 60 років, заявивши, що в інших країнах, де її використовують, таких вікових обмежень немає. В МОЗ Словаччини в відповідь заявили, що така вказівка її російського виробника.

Намагання Матовича й інших прихильників вакцини «Спутнік V» будь-що просунути її для використання в Словаччині призвело до політичної кризи, яка завершилася відставкою уряду Матовича, коли він і втратив посаду прем’єра, а також до низки інших скандалів.

Зокрема, цю вакцину відмовився схвалювати Словацький Державний інститут контролю медпрепаратів , який з’ясував, що партія закупленої в Росії вакцини «Спутнік V» за своїми характеристиками і властивостями відрізняється від однойменної речовини, яку раніше досліджували в доклінічних і клінічних випробуваннях, результати яких публікував поважний медичний журнал Lancet. У Росії у відповідь заявили про «акт саботажу» і «дезінформацію» і вимагали від Братислави повернути і вже отримані й оплачені вакцини.

Урешті МОЗ Словаччини надало виняток на її використання, пославшись на її перевірку в Угорщині – до останніх днів єдиній країні ЄС, яка застосовувала цю вакцину.

Вакцина «Спутнік V», як писав на початку лютого авторитетний медичний журнал The Lancet, який опублікував попередні результати третьої фази випробувань препарату, оцінив її ефективність на рівні вище ніж 91 відсоток. У світі загалом прийняли таку високу оцінку.

Але на шляху до сертифікації вакцини в багатьох випадках стали недостатні дані, які надавала про неї російська сторона (це зазначали в Словаччині, в Бразилії, а також у ЄС, де російська вакцина чекає на сертифікацію, але для цього бракує документів – тим часом не відомо, коли її дослідження може бути завершене), а також інші проблеми.

Зокрема, в Бразилії регулятор контролю якості медпреператів, відомий як Anvisa, виявив у все ж наданих на російську вакцину визнання її виробника, що в ній є певний відсоток не деактивованих, здатних до реплікації «живих» аденовірусів – у ній мали б бути тільки деактивовані й не здатні до реплікації. Це, наголосили в бразильському агентстві, може викликати в людей інфекції і призвести до шкоди здоров’ю і навіть смерті, особливо в людей із послабленим імунітетом і захворюваннями дихальних шляхів.

А в травні той самий журнал Lancet оприлюднив іще одну статтю про вакцину «Спутнік V», у якій наголошено на тому, що доступ до згаданих раніше попередніх результатів третьої фази випробувань препарату досі обмежений, а ті результати, що опубліковані, містять розбіжності в цифрових статистичних даних і недостатню якість представлення результатів.

Усе це, разом із браком прозорості, викликає серйозні сумніви в попередніх результатах третьої фази випробувань російської вакцини «Спутнік V», наголошено в журналі Lancet.