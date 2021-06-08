В Україну прибула нова партія вакцини від Pfizer – ЮНІСЕФ

Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ сьогодні доставив в Україну 117 000 вакцини Pfizer-BioNTech від СОVID-19 у рамках нової поставки в межах глобальної ініціативи COVAX, повідомила пресслужба фонду.

«Загалом протягом цього і на початку наступного тижня в Україну надійде 473 850 доз вакцини Pfizer – безоплатно у рамках COVAX. Ініціатива COVAX – результат безпрецедентної солідарності світової спільноти задля того, щоб забезпечити рівний доступ до вакцин від COVID-19 для всіх країн. Поставки тривають і до кінця 2021 року в рамках ініціативи Україна має отримати достатньо вакцин від різних виробників, щоб захистити від COVID до 20% населення. Усі вакцини у рамках COVAX Україна отримує безоплатно. Від імені COVAX ЮНІСЕФ закуповує і постачає лише ті вакцини від COVID-19, що відповідають критеріям безпеки та ефективності ВООЗ», – йдеться в повідомленні.

Раніше в рамках COVAX Україна отримала 590 850 доз вакцини Pfizer-BioNTech та 1 072 800 доз вакцини AstraZeneca.

Ініціатива COVAХ спрямована на забезпечення справедливого та рівноправного доступу до вакцин від COVID-19 для кожної країни світу.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплення в Україні отримали 1 284 145 людей, з них дві дози – 152 142 (двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 436 285 щеплень, додали у відомстві. Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли 51 333 пацієнтів.