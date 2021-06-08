В Україні виявили 1602 нових випадки COVID-19 – МОЗ

Минулої доби, 7 червня, в Україні виявили 1602 нових випадки COVID-19, зокрема захворіли 95 дітей та 94 медики. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За добу госпіталізовано 483 особи, одужали – 6 751. Померли 118 пацієнтів.

Протестовано методом ПЛР 33 355 людина, методом ІФА – 10 821, експрес-тестами – 13 380.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли – 51 333 пацієнтів.