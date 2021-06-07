Коронавірус: у МОЗ повідомили подробиці про міжнародне свідоцтво про вакцинацію і «ковідний сертифікат»

У Міністерстві охорони здоров’я звернули увагу на різницю між міжнародним свідоцтвом про вакцинацію і так званим «ковідним сертифікатом», також відомим як «ковідний паспорт», «зелений сертифікат» тощо.

За повідомленням МОЗ, перший із названих документів можуть отримати особи, щеплені двома дозами вакцини від COVID-19. Це документ про зроблені щеплення, який відповідає міжнародним медико-санітарним нормам.

Другий із цих документів зараз тільки розробляється в Україні з урахуванням вимог ЄС і ВООЗ і планується до запуску з 1 липня.

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію:

🔸вже затверджене, його вже можна отримати, якщо ви завершили цикл імунізації від COVID-19;

🔸свідчить про те, що людина повністю вакцинована від COVID-19;

🔸можна отримати лише в паперовому форматі;

🔸видається в будь-якому медичному закладі, підключеному до електронної системи охорони здоров’я;

🔸використовуватиметься для перетину державних кордонів тих країн, які визнаватимуть це свідоцтво.

«Ковідний сертифікат»:

🔹зараз розробляється в Україні за зразком Digital Green Certificate ЄС і Smart Vaccination Certificate ВООЗ, планується до запуску в липні;

🔹міститиме інформацію не тільки про вакцинацію, але й про негативні результати ПЛР-тестів чи про одужання після COVID-19;

🔹видаватиметься як в електронній, так і в паперовій формі, міститиме QR-код;

🔹можна буде отримати в паперовій формі в закладах охорони здоров’я, а в електронній – через застосунок «Дія»;

🔹планах зробити 2 версії: внутрішній - для користування всередині країни, і зовнішній - для виїзду за кордон;

🔹через те, що міжнародні вимоги до такого сертифікату ще не затверджені, його формат може модифікуватися, щоб він відповідав вимогам ЄС і ВООЗ.

Раніше 7 червня в МОЗ навели додаткові деталі щодо міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

🔸Для кількадозних вакцин видається лише після отримання останньої дози.

🔸У випадку отримання свідоцтва не одразу після щеплення, а шляхом звернення до лікаря свідоцтво заповнюється на основі даних про щеплення, внесених до електронної системи охорони здоров’я.

🔸Заповнюється англійською або французькою мовою, додатково також українською мовою.

🔸Міститиме персональні дані пацієнта (прізвище й ім’я латинкою записуватиметься так само, як у закордонному паспорті громадянина, або за правилами транслітерації), а також інформацію про вакцинацію (назва вакцини, дата вакцинації тощо).

🔸За потреби й за запитом людини заклад має надрукувати і оформити його згідно з міжнародними вимогами.

🔸Обов’язково матиме офіційний штамп закладу охорони здоров’я і підпис лікаря.

🔸Має бути підписане пацієнтом або його уповноваженим представником.

🔸Буде дійсним, лише якщо введена вакцина схвалена до екстреного застосування ВООЗ.

🔸Термін дії свідоцтва – один рік із можливістю продовження.