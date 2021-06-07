Бухгалтер Олімпійського комітету Японії вчинив самогубство

Член Олімпійського комітету Японії, керівник бухгалтерського відділу організації Ясусі Морія вчинив самогубство. Про це 7 червня повідомив японський телеканал Nippon TV. 52-річний Морія помер у лікарні після інциденту в токійському метро. Чи пов’язане його самогубство з професійною діяльністю, не повідомляється.

Спочатку Олімпійські ігри мали пройти влітку 2020 року. Однак через пандемію змагання були перенесені на рік, зберігши назву Токіо-2020.

Опитування громадської думки показують, що більшість громадян Японії виступає за скасування змагань або їхнє перенесення вдруге. Міжнародний олімпійський комітет виключив обидва варіанти.

20 березня організатори остаточно вирішили проводити Ігри без іноземних уболівальників. Японським уболівальникам для відвідування змагань доведеться пред’явити документ, що підтверджує вакцинацію, або негативний результат тесту на коронавірус.