До Олімпіади в Токіо провакцинують понад 80% мешканців Олімпійського містечка – МОК

Понад 80 відсотків учасників Олімпійських і Паралімпійських ігор у Токіо, які житимуть в Олімпійському містечку, до початку змагань будуть провакциновані від COVID-19, повідомив голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

«Разом з нашими японськими партнерами і друзями я можу тільки ще раз підкреслити повну відданість МОК щодо спільної організації безпечних для усіх Олімпійських і Паралімпійських ігор», – сказав Бах, виступаючи 19 травня в Токіо.

Він запевнив, що Олімпіада в Токіо буде безпечною як для спортсменів, так і для громадськості, попри нинішні побоювання, що цей масштабний захід може призвести до збільшення випадків захворювання.

Японське видання Nikkei повідомило 19 травня, що за три місяці після початку кампанії з вакцинації в Японії щеплення отримали менш ніж 30 відсотків медиків у великих містах, в той час як урядові дані, опубліковані раніше цього тижня, вказували про близько 40 відсотків.

18 травня Токійська лікарська асоціація, в яку входять близько 6 тисяч лікарів первинної ланки, приєдналася до закликів скасувати Олімпіаду, заявивши, що лікарні в японській столиці «зайняті і майже не мають вільних місць».

Понад 3,7% населення Японії зі 126 мільйонів зробили хоча б одне щеплення – це найнижчий показник серед багатих країн.

Велика частина Японії, включаючи мегаполіси Токіо і Осаку, до кінця місяця перебуватимуть в режимі надзвичайного стану, щоб спробувати протистояти новим інфікуванням COVID-19.

Згідно з опитуванням газети Asahi Shimbun, опублікованим 17 травня, понад 80 відсотків японців виступають проти проведення Олімпіади в цьому році – 43% респондентів хочуть скасування Ігор, а 40% виступають за ще одну відстрочку змагань.

Олімпійські та Паралімпійські гри в Токіо мали відбутися влітку 2020 року, проте через пандемію їх довелося перенести на поточний рік. У результаті проведення Олімпіади заплановане на 23 липня – 8 серпня, Паралімпіади – на 24 серпня – 5 вересня.