Японія: медики закликали скасувати Олімпіаду через пандемію

У Японії група медиків приєдналася до закликів скасувати Олімпійські ігри в Токіо, оскільки Японія бореться зі спалахом коронавірусної інфекції менш ніж за три місяці до початку Ігор.

Токійська асоціація практикуючих медиків, яка включає близько 6000 лікарів первинної медичної допомоги, заявила, що лікарні в японській столиці «майже повністю заповнені» на тлі подальшого збільшення кількості інфікованих.

З аналогічним закликом виступали й інші експерти у галузі охорони здоров’я.

Інтернет-петицію із закликом скасувати Ігри підписали сотні тисяч людей.

«Ми просимо владу переконати МОК (Міжнародний олімпійський комітет), що проведення Олімпіади буде складним, і отримати його рішення про скасування Ігор», – мовиться у відкритому листі до прем’єр-міністра Японії Йосіхіро Суги, який було надіслано 17 травня.

Сплеск випадків захворювання на COVID-19 у країні викликав тривогу на тлі дефіциту медичного персоналу та лікарняних ліжок у деяких районах Токіо, що змусило уряд продовжити третій режим надзвичайного стану в столиці та кількох інших префектурах Японії до 31 травня.

Якщо Олімпійські ігри сприятимуть зростанню смертності, «Японія нестиме максимальну відповідальність», зазначається у листі.

Уряд Японії нині також критикують за низькі темпи вакцинації. За даними агентства Reuters, щеплено лише близько 3,5 відсотка населення країни, яке складає близько 126 мільйонів.

Однак Суга впевнений, що Японія може провести «безпечну та надійну Олімпіаду», дотримуючись відповідних протиепідемічних заходів

Ігри вже були відкладені один раз через пандемію, вони мали відбутися минулого літа.