Кияни зможуть записатися на вакцинацію в МВЦ через сервіс Helsi.me – КМДА

У Києві відкрили попередній запис на масову вакцинацію до Міжнародного виставкового центру через сервіс Helsi.me. Як повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, кияни можуть записатися на масову вакцинацію від COVID-19 і «не витрачати час у живій черзі».

За повідомленням пресслужби КМДА, щоб записатися на щеплення проти COVID-19, потрібно зайти за прямим посиланням на сайт сервісу helsi.me і вибрати день і час вакцинації. Підтвердження запису буде надіслане у смс-повідомленні, яке потрібно буде показати при вході до пункту вакцинації разом із паспортом і попередньо зареєстрованою заявкою на щеплення у додатку «Дія».

СЕО сервісу Helsi.me Євген Донець попередив, що цього тижня запис на вакцинацію від коронавірусу через сервіс доступний лише для киян.

«Проте ми сподіваємося, що скоро така можливість з’явиться і в мешканців інших міст», – повідомив він.

Директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург закликала киян, які зареєстровані в системі, пересвідчитися, що в електронному кабінеті вказано номер мобільного телефону, а також у тому, що він є актуальним.

«В іншому ж випадку ви не отримаєте смс, тож не зможете скористатися послугою», – сказала вона.

Крім того, Гінзбург нагадала, що, плануючи похід на вакцинацію, слід потурбуватися про декларацію з лікарем, бо її відсутність в 3-4 рази уповільнює процес вакцинації.

«У Виставковому центрі відпрацьовано оптимальну логістику відповідно до стандартів ВООЗ для охочих щепитися. І сьогодні одне із основних завдань – це скоротити час очікування на вакцинацію в чергах, а найоптимальніше, щоб їх взагалі не було. Так, один із інструментів, який допоможе уникнути утворення черг, – це запис на вакцинацію на конкретний час. Таку можливість містянам дає сервіс Helsi.me. Записатися на вакцинацію зможе кожен, хто хоче зробити щеплення у Центрі вакцинації. Наступного тижня така можливість буде доступна для тих, хто вже підписав декларацію з сімейним лікарем», – додав Микола Поворозник.

Центр вакцинації у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті Києва працює на вихідних.

Вакцинація проти COVID-19 – безкоштовна у рамках державної програми. Для швидкого проходження процедури вакцинації бажано мати підписану декларацію із сімейним лікарем.