Понад 53 тисячі людей напередодні провакцинувалися від COVID-19 в Україні – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що минулої доби щеплення в Україні отримала 53 161 людина.

«Одну дозу отримали 43 925 людей, повністю імунізовані 9 236 людей. Протягом доби працювали 485 мобільних бригад і 624 пункти щеплення. Станом на 09 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 659 473», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 1 328 070 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 328 068, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 161 378 осіб (з них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 489 446 щеплень.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли 51 410 пацієнтів.