В Україні виявили 1385 нових випадків COVID-19 – МОЗ

Минулої доби, 8 червня, в Україні виявили 1385 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 57 дітей та 74 медики. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

За добу госпіталізовано 756 осіб, одужали – 6 962. Померли 77 пацієнтів.

Протестовано методом ПЛР 25 344 людини, методом ІФА – 11 463, експрес-тестами – 23 813.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (262), Київській (142), Харківській (87), Дніпропетровській (75) та Рівненській (75) областях.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли – 51 410 пацієнтів.