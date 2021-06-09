Центри масової вакцинації працюватимуть у вихідні в 14 регіонах України – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що 12-13 червня понад 30 центрів масової вакцинації будуть працювати у містах 13 областей України і в Києві.

Зокрема, на наступних вихідних працюватимуть:

у Львівській області – вісім центрів. Із них три – у Львові, по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию і Червонограді;

в Одеській області – сім центрів, із них чотири – в Одесі, по одному в Балті, Чорноморську й Ізмаїлі;

у Полтавській області – п’ять центрів. По одному в Полтаві, Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях;

у Херсонській області – три центри у Херсоні;

у Чернівецькій області – два центри у Чернівцях;

у Київській області – два центри у Броварах і Білій Церкві;

у Києві – один центр;

у Тернопільській області – один центр у Тернополі;

у Рівненській області – один центр у Рівному;

у Дніпропетровській області – один центр у Дніпрі;

у Хмельницькій області – один центр у Хмельницькому;

у Житомирській області – один центр у Житомирі;

у Черкаській області – один центр у Черкасах;

у Донецькій області – один центр у Маріуполі.

29 травня в Україні запустили перші центри масової вакцинації населення проти COVID-19.

На минулих вихідних 14 центрів масової вакцинації працювали в семи регіонах. Наразі ці центри працюють лише у вихідні. У них щеплюють громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт «Дія» або через контакт-центр МОЗ.

Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення телефонним дзвінком чи повідомленням, так і за іншою чергою усіх охочих, яким ще не надійшло запрошення, але які є в листі очікування. Пріоритет надається літнім людям.

Обирати вакцину у масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. Зараз використовують вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.