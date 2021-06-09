В Україну прибуло майже 67 тисяч доз вакцини від Pfizer, закупленої державним коштом – МОЗ

В Україну прибула партія із 66 690 доз вакцини Comirnaty проти COVID-19 виробництва Pfizer-BioNTech, яку закуповують державним коштом через міжнародну агенцію, повідомила у середу пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

«Вакцину з цієї партії використають для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації. Щеплення здійснюватимуться організовано, мобільними бригадами. За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, буде зарезервована друга доза з тієї ж партії», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, Україна вже отримала 234 000 доз цього препарату, закупленого державним коштом.

Крім того, Україна вже отримала 707 850 доз Comirnaty/Pfizer, за кошти донорів у межах COVAX, глобальної ініціативи з рівномірного розподілу вакцин проти COVID-19. Ще 356 850 доз надійдуть протягом тижня.

Крім Comirnaty/Pfizer, Україна вже отримала 500 000 доз вакцини AstraZeneca/Covishield, 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SKBio, 705 600 доз вакцини AstraZeneca італійського виробництва та 1 713 316 доз вакцини CoronaVac/Sinovac.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 1 328 070 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 328 068, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 161 378 осіб.