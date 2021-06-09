Карантин в Україні продовжать і пом’якшать – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я України запропонує Кабінетові міністрів продовжити карантин на літній період, повідомив під час засідання уряду 9 червня голова МОЗ Віктор Ляшко. При цьому, за його словами, частину обмежувальних заходів скасують, але основні обмеження залишаться.

«МОЗ розробило пропозиції щодо моделі існування в умовах «зеленого»в рівня епідемічної небезпеки, яка дасть ще більше можливостей для відпочинку в літній період, роботи бізнесу і подорожей. Зокрема, ми плануємо скасувати вимоги щодо заповненості залів, дозволити повноцінне функціонування спортзалів, а також спростити процес проходження кордону після повернення з літніх відпусток», – сказав Ляшко.

«Проте ми запропонуємо уряду розглянути питання продовження карантинних обмежень на літній період, бо коронавірус не подолано. Ми повинні залишити основні протиепідемічні обмеження, зокрема обов’язковість масок у громадських будівлях, транспорті, дотримання дистанції. Якщо ситуація погіршуватиметься, ми будемо оперативно реагувати і будемо вимушені запроваджувати «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епіднебезпеки», – додав міністр.

За його словами, спалах COVID-19 навіть в окремих ОТГ або областях матиме безпосередній вплив на обмеження по всій території України.

Нині на всій території України діє «зелений» рівень епідемічної небезпеки, і, як заявив Ляшко, нинішня позитивна динаміка може вивести Україну в ряд країн зі сприятливою епідеміологічною ситуацією за критеріями ЄС, а це «може забезпечити вільні подорожі українців до країн Євросоюзу вже цього літа».

«Але наголошую, що, попри покращення епідситуації, не слід забувати, що COVID-19 не подолано, жодна з європейських країн, в яких покращилась ситуація і з захворюваністю, і з вакцинацією, не скасувала повністю обмежувальні заходи», – зазначив міністр.

За даними МОЗ, в Україні зараз рівень захворюваності становить 74 випадки на 100 тисяч населення при визначеному показнику зеленого рівня 75 на 100 тисяч населення, у 16 областях цей показник значно нижчий за визначений.

«Прошу кожного українця бути раціональним, кожного підприємця – відповідальним, а кожного представника влади – заохочувати громади до мобілізації та самоорганізації. І пам’ятаємо, що найкращий захист від COVID-19 – це вакцинація», – наголосив Ляшко.

Минулої доби в Україні виявили 1385 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 756 осіб, одужали – 6 962. Померли 77 пацієнтів. Найбільше нових випадків підтвердили у Києві.

Від початку пандемії в Україні на COVID-19 захворіли понад 2,2 мільйона людей, одужали – 2,1 мільйона, померли – 51 410 пацієнтів.